Voci parmigiane dalla guerra dei Balcani

Era il 25 giugno 1991, un afoso venerdì sera. Mentre i primi bagnanti si tuffano nell'Adriatico, il parlamento di Slovenia e Croazia votano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. E' l'addio al mito «Jugo», quello creato e sostenuto dal maresciallo Tito sino alla sua morte nel 1986 e resistito al suo leader ancora cinque anni.

L'addio a Belgrado, capitale della federazione e cuore della parte serba, da parte di Lubiana e Zagabria si trasforma in un bagno di sangue che attraverserà l'Europa per dieci anni. Il 27 giugno la miccia esplode in Slovenia con la mini guerra dei dieci giorni, poi toccò alla Croazia per poi attraversare la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia, il Kosovo e finire con i bombardamenti in Serbia della Nato.

Da quel lontano 25 giugno di trenta anni fa parleremo di inferno balcanico sino al 2001 quando le armi finalmente tacquero ed iniziò la caccia ai criminali di guerra con i processi all'Aja che hanno visto la condanna, fra gli altri, di Karadzic, Milosevic e, ultimo, Mladic.

In mezzo il martirio di Vukovar (3.000 morti), la pulizia etnica a Srebrenica con 8.000 musulmani uccisi, l'assedio di Sarajevo, il più lungo della storia, costato ventimila morti di cui 1.600 bambini freddati anche dai cecchini appostati sulle alture della città o, infine, la distruzione di quel gioiello architettonico che era l'antica Ragusa, oggi Dubrovnik.

Dieci anni di guerre a cui tanti italiani si sono opposti, alcuni come Moreno Locatelli di Beati i Costruttori di Pace anche a costo della vita. Fra di loro, anche in prima linea, ci furono tanti parmigiani. In città molte associazioni si attivarono per accogliere i profughi ma tanti scelsero anche di andare oltre l'Adriatico per aiutare le popolazioni colpite dalla guerra. Fra di loro Emma Pincella ed Alberto Grossi che, poco più che ventenni, decisero di dedicare parte della loro gioventù in progetti di cooperazione per le popolazioni dei Balcani. A distanza di trenta anni sono pronti a raccontare.

Giuseppe Milano

Per alcuni anni è stata impegnata nei campi profughi dell'Onu sparsi in tutta l'ex Jugoslavia. Questa la testimonianza della parmigiana Emma Pincella.

Come è nata l’idea di andare in Ex Jugoslavia? Ho sempre desiderato fare cooperazione. Il mondo del volontariato internazionale era pressoché sconosciuto in Italia ed ho scoperto per caso che cercavano volontari. Così sono partita. Ovviamente ero molto coinvolta emotivamente dalle vicende del conflitto ed ero “arrabbiatissima” con i governi per quello che stava accadendo. Avevo il classico atteggiamento dei vent’anni. L’ente con cui sono partita dapprima come volontaria e successivamente come cooperante era l'Ics, il Consorzio Italiano di Solidarietà, la prima associazione italiana attiva nell’accoglienza e nel supporto ai richiedenti asilo e rifugiati provenienti dall’ex Jugoslavia, molto attiva anche oggi.

Come volontaria sono rimasta circa un mese nell’estate del 1997, a Mostar in Bosnia. Nel settembre del 1999 sono poi ripartita come cooperante come Area Coordinator dell’ufficio di Ics di Nis, città serba. Eravamo i referenti dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati e gestivamo progetti nei campi profughi. Il lavoro mi ha portato poi anche in altre zone dei Balcani, a Pristina in Kosovo, a Skopije in Macedonia, a Podgorica in Montenegro e nella splendida Belgrado. Sono rientrata in Italia nell’estate del 2000.

Momenti difficili e di paura? A Mostar, ad esempio, la notte gli spari erano la normalità e quando capitava vicino al nostro alloggio restavamo ore a terra, per paura che i proiettili potessero entrare dalle finestre. In Serbia mi è capitato di essere fermata da una colonna di carrarmati mentre con la mia auto andavo a visitare un campo profughi. E poi nelle zone di confine gli attentati e gli scontri a fuoco erano la normalità. La cosa più difficile era cercare di tenere al sicuro i rifugiati, all’interno dei campi.

Come italiana però mi sono sempre sentita accolta nel migliore dei modi, sia in Bosnia che in Serbia. La ex Jugoslavia è una terra che ha sempre avuto molta attenzione e anche ammirazione per noi “fratelli al di là del mare”, come spesso ci apostrofavano. E questo è un sentimento che porterò sempre con me. Le persone che mi sono più rimaste nel cuore sono però gli anziani nei campi, fuggiti dalla loro terra, che non avrebbero più rivisto. Un episodio incredibile riguarda una di queste signore, che un giorno durante un sopralluogo, mi si avvicina per regalarmi una sciarpa fatta da lei, io la ringrazio, declino dicendo di tenerla per sé ma lei insiste dicendomi «regalala a qualcuno che ha più bisogno di me». E ultimo in questa terra ho conosciuto mio marito e ora è il momento di farla conoscere ai miei figli.

Prima volontario in alcuni viaggi umanitari partiti da Parma, poi per un anno ha lavorato a Mostar, in Bosnia. Questi i ricordi di allora di Alberto Grossi.

Nel 1991 ero un giovanissimo redattore di Alfazeta (mensile con sede a Parma fondato da Aluisi Tosolini e Gianni Caligaris) e subito ci interessammo di quanto stava succedendo in ex Jugoslavia. Il mio primo viaggio laggiù fu invece assieme ad alcuni ragazzi della cooperativa “Insieme” del Montanara. Impacchettammo vestiti usati, medicinali e cibo a lunga scadenza ed un “angelo” chiamato Don Sergio Sacchi ci prestò un pulmino per andare in un campo profughi bosniaci lungo la costa dalmata. Dopo alcuni viaggi, mi ritrovai fra i volontari. Era il 1993, l’anno degli scontri più sanguinosi in Bosnia, l’anno della distruzione del ponte di Mostar. Di quei giorni voglio ricordare anche il grande impegno di Giacomo Truffelli, attivo nei campi profughi presenti nella zona di Zara ma anche per i suoi scritti a favore della pace.

Poi nel 1997 ho vissuto un anno intero a Mostar con un programma di cooperazione della regione Emilia Romagna. Fu un anno impegnativo ma incredibilmente intenso e straordinariamente formativo. Ho imparato più cose sulla vita laggiù che in anni di altre esperienze lavorative. È incredibile cosa successe in questa bellissima città: un centro di piccole dimensioni dove il virus del nazionalismo contagiò tutti. Era come se dall'Oltretorrente tirassero granate nella zona del Duomo e viceversa!

Ma anche a Parma in quegli anni accadde qualcosa di straordinario. Nel 1995, ad esempio, alcuni volontari chiesero al Comune di Parma un appartamento in comodato d’uso. Partì una campagna di solidarietà concreta, ma anche d’opinione, contro la guerra, si chiamava «fermiamo un fucile per volta». Si ospitavano disertori, di tutte le parti. Persone che avevano scelto di non combattere contro i loro fratelli. Con Alfazeta pubblicammo un libro con le loro storie. Uno di quei ragazzi, Vladimir D., è oggi uno dei miei migliori amici e Parma è diventata la sua città.

Quanto successo nel Balcani credo che peserà ancora a lungo sulle nostre coscienze, ma noi italiani e parmigiani abbiamo fatto tanto. Secondo Giulio Marcon, già presidente Ics, furono oltre cinquecento gli enti locali italiani che si attivarono in quegli anni, migliaia furono le associazioni, decine di migliaia i volontari impegnati. Una mobilitazione autentica, e straordinaria. Da cui sono nate amicizie, relazioni e perfino nuove famiglie miste italo-jugoslave.

Ogni due anni ritorno là qualche giorno e provo ad essere di loro aiuto combattendo il luogo comune che vuole le genti jugoslave come sanguinarie e incapaci di una civile convivenza, non era e non è vero.