Basta mascherine all'aperto ma molti le terranno ancora

Domani, con l'Italia completamente in zona bianca, cesserà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Ma attenzione: non è comunque un «liberi tutti». I dispositivi di protezione individuale dovremo portarli sempre con noi perché ancora necessari nei luoghi chiusi (negozi, bar, ristoranti, mezzi pubblici) e anche all'aperto nei casi in cui non sia possibile mantenere le distanze adeguate o quando si è a rischio assembramento. Sta di fatto che sarà possibile abbassarla in diverse occasioni purché all'esterno e questo, per molti parmigiani, «è un passo avanti verso la normalità» che però «necessità di costante attenzione e molta prudenza». In città, in molti sembrano «contenti ma sempre in allerta».

«Lunedì sarà un grande giorno, sono contenta – afferma Cristina Rossi –. Però bisogna stare ancora più attenti di prima, non dobbiamo abbassare la guardia proprio adesso. Personalmente – conclude – mi atterrò alle regole: con questo caldo quando possibile leverò la mascherina e la indosserò nelle situazioni a rischio». Anche Andrea Dunninotti si atterrà a quanto raccomanda il decreto: «Questa possibilità ci è stata data perché le condizioni lo consentono, ma non bisogna esagerare. Dobbiamo continuare a comportarci responsabilmente e con cautela, riappropriandoci poco alla volta della quotidianità, fidandoci di chi ci governa e dei medici – dice –. Io sono vaccinato, e anche la mia famiglia lo è, quindi mi sento più tranquillo».

Per la maggior parte dei parmigiani, dunque, fondamentale sarà il buon senso e la cautela. Alcuni, però, anche se riconoscono nella possibilità di togliere la mascherina negli spazi esterni «un importante segnale di ripresa», non riescono – a causa dell'abitudine o del timore – a sentirsi completamente tranquilli e al sicuro. «Ormai la mascherina fa parte di noi, è stato per tanto tempo uno strumento indispensabile. Per me sarà complicato abituarmi a poter stare senza, anche se all'esterno – confida Samantah Di Gregorio–. Temo le varianti del virus e ho paura che le persone non rispettino le regole». Dello stesso avviso Fabio Cretella che continua il discorso: «Io preferisco indossarla ancora, non mi sento pronto a toglierla. Certo, la socialità è diversa e complicata con la mascherina, ma meglio essere sicuri».

L'opportunità di poter comunicare con gli altri senza barriere è quanto mai attesa e desiderata, soprattutto tra i più giovani che, però, dimostrano anche molto senso di responsabilità e giudizio. «Sono contento che almeno all'aperto si possa stare senza mascherina – fa sapere Mattia Mecarelli –. Non c'è rischio ad abbassare il presidio negli spazi esterni quando si è da soli o con attorno poche persone. Certo è che bisogna comunque prestare molta attenzione».

Sarà necessario un «allenamento» per tornare alla normalità? Forse, ma, come giustamente fa presente Michele Salemi: «La nostra normalità adesso è questa: da più di un anno indossiamo ovunque le mascherine. Abituarsi e affrontare un altro cambiamento non sarà semplice. Mi atterrò al decreto, ma – conclude – per senso di responsabilità verso gli altri e me stesso la indosserò quando necessario: è una partita che non è ancora finita, dobbiamo stare attenti».

Anna Pinazzi