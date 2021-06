Chi vive in centro guadagna di più, zona nord fanalino di coda

Chi abita in centro storico guadagna di più di chi vive in periferia. Almeno a Parma. E' quanto emerge dai dati reddituali resi noti dal Ministero delle Finanze, relativi alle dichiarazioni del 2020 (anno d'imposta 2019). Per la prima volta, oltre al reddito medio imponibile cittadino (pari a 26.558 euro), sono presenti anche quelli dei singoli quartieri, suddivisi nei sei codici di avviamento postale (Cap) di Parma. Queste informazioni consentono di misurare la distanza tra le zone benestanti e quelle meno avvantaggiate.

Nella nostra città il divario tra centro e periferia è piuttosto contenuto - il reddito massimo supera di 1,5 volte quello minimo - ma nelle realtà più grandi, come Milano o Roma, il reddito del centro è anche il triplo rispetto a quello della periferia. I più «ricchi» sono gli abitanti del centro (cap 43121) con un reddito medio imponibile di 33.793 euro. Poco più indietro si piazza invece la zona est (cap 43123), la più popolosa della città, con un imponibile di 29.199 euro.

Sostanzialmente identici invece i redditi medi della zona sud (cap 43124) e dell'area Oltretorrente-Molinetto (cap 43125), rispettivamente fermi a quota 25.031 euro e 25.250 euro. La zona ovest (cap 43126) fa segnare un imponibile medio di 24.220 euro. Il fanalino di coda è invece la zona nord della città, con un imponibile di 22.100 euro, più basso di oltre undicimila euro rispetto al reddito medio degli abitanti del centro. Si riduce leggermente il gap tra quartieri se si tiene conto dei soli redditi medi da lavoro dipendente. Si passa infatti dai 29.234 euro del centro ai 21.939 della zona nord. La zona est fa segnare 28.411 euro, Molinetto e zona sud circa 25mila euro medi, circa 24mila euro la zona ovest. Dai dati emerge anche quali sono le fasce di reddito più popolate nei singoli quartieri cittadini. Si tratta, in tutti i casi, di quella tra i 15 e i 26 mila euro e tra i 26 e 55 mila euro, composta rispettivamente da 43.823 e 41.603 contribuenti. Non mancano le persone anche nella fascia di reddito più bassa, (quella dei redditi da zero a diecimila euro), della quale fanno parte oltre 29mila persone.

Poco più di quindicimila invece quelle tra i 10 e i 15 mila euro di reddito. La fascia tra i 55 i 75 mila euro conta 5670 contribuenti, mentre quella tra i 75 e i 120 mila, 4483. I «paperoni» con un reddito imponibile di oltre 120mila euro annui sono invece 2326. L'avvertenza da tenere presente è che stiamo parlando di redditi dichiarati nel 2020, ossia per l'anno d'imposta 2019, quindi prima del coronavirus. E' possibile che la pandemia abbiamo allargato la forbice reddituale. Lo lascia intuire anche l'Istat, che ha rilevato come nel 2020 la povertà assoluta abbia raggiunto il livello più alto da quando viene rilevata.

Luca Molinari