Igor Budan presenta Stanko Juric: «Un combattente, perfetto per la serie B italiana»

Sandro Piovani

Igor Budan è molto legato al Parma e ai suoi tifosi, a Parma e alla sua provincia. La sua base ora è in Croazia, la sua nazione, ma spesso attraversa la nostra penisola per lavoro: era un attaccante forte, da serie A per intenderci, e ora fa l'agente e collabora con alcuni procuratori italiani. Segue soprattutto giocatori croati ma tiene d'occhio tutto il calcio europeo. E ogni tanto passa da Parma, si ferma e ritrova i posti di sempre. Brizzolato il giusto, è ancora in gran forma, sorridente. Un'immagine che fa da contraltare a quella del 18 maggio 2008 quando l'Inter battè il Parma (2-0) al Tardini: scudetto ai nerazzurri e crociati in B. «Nel Parma avevo vissuto una salvezza fantastica, con Ranieri allenatore. L'anno dopo, quando si pensava addirittura di essere più forti, invece retrocedemmo. Però quando c'è il cambio di proprietà succede spesso che ci siano dei problemi. Anche allora era così e arrivò la retrocessione. Sembra quasi che si debba ripartire da zero, che serva una riorganizzazione della società. E in fondo è quello che accaduto anche questa stagione».

Che effetto ti fa vedere il Parma in serie B?

«Sembra impossibile pensando alla tradizione e alla storia del Parma. Mah, mi sembra che l'anno scorso sia andato tutto male. E recuperare sembrava impossibile partita dopo partita. Mi sembra che ci sia comunque una ripartenza importante e spero che il Parma possa salire sempre più in alto, come si merita».

Il Parma ha appena acquistato Stanko Juric, un tuo connazionale: che giocatore è?

«Un centrocampista di quantità. Che arriva da una piazza importante (Hajduk Spalato ndr). Grande aggressività, grande quantità: penso che per la serie B sia un giocatore perfetto. Servirà sicuramente. Magari tecnicamente non è ancora ad alto livello ma a centrocampo può dare tanta quantità. Un giocatore che può adattarsi molto bene al calcio italiano. Prima il fisico, poi la quantità e quindi la qualità: perfetto per questo ruolo. Hanno fatto bene a prenderlo».

Il Parma potrebbe aver bisogno di un giovane attaccante da far crescere: c'è un profilo così in Croazia?

«Nelle squadre più in voga non c'è tanto. Ma c'è un figlio d'arte, Roko Simic (classe 2003, valutazione 2 milioni), che gioca nella Lokomotiv Zagabria ed è una prima punta, segna. Per capirci sembra Inzaghi: ha fame, è cattivo, insomma è stato un po' la sorpresa della passata stagione».

Giovani stranieri e calcio italiano: spesso però si bruciano anche i buoni talenti.

«Non bisogna comprare per comprare, bisogna acquistare pensando alla squadra con profili mirati. Poi serve pazienza: per inserire un giovane straniero nel calcio italiano serve almeno una stagione o almeno qualche mese. Ambientamento, lingua, cultura, cibo: un ragazzo deve cambiare le proprie abitudini e non è così scontato. Spesso invece non si ha pazienza. I giovani, soprattutto stranieri, ne soffrono. E quindi bisogna cercare che non si perdano, serve pazienza sia da parte del giovane che da parte del club».

Alla luce di queste considerazioni, consiglieresti Parma a un giovane talento croato?

«Assolutamente sì. Parma sia come nome che come tradizione suona molto bene. In tutti i paesi, non solo in Croazia. Del resto i croati che hanno giocato nel Parma si sono trovati sempre molto bene. I tifosi sono giusti e ti trasmettono la pressione giusta, tu così cerchi di dare sempre di più. Anche nel nome di una storia importante, per rispettare tutti quei giocatori che hanno indossato questa maglia. Quando sono arrivato io avevo i brividi. Prima di c'era Mario (Stanic ndr), un croato che ha fatto la storia del nostro calcio».

Vincere la B comunque non è solo una questione di investimenti.

«Sono d'accordo. Carpi, Crotone e tanti altri club hanno vinto la B con i prestiti. Ma i dirigenti lo sanno. Non è tutto nel denaro, averlo ti permette di fare la differenza. Ma non tutto è nel budget».