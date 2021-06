Il «Sentiero di Alice» ai Boschi di Carrega: un nuovo, «magico» parco sensoriale

Sala Baganza Puoi chiudere gli occhi e concentrarti sui suoni e i rumori della natura, sugli odori del legno e i profumi dei fiori, non inciamperai lungo la strada perché sei sul Sentiero di Alice. Un percorso sensoriale all'interno del Parco dei Boschi di Carrega pensato per bambini e famiglie, per non vedenti e ipovedenti ma anche per chi non può camminare e si sposta in sedia a rotelle.

È stato riaperto dopo importanti lavori di restyling che lo hanno reso ancora più fruibile e inclusivo. La sua inaugurazione è avvenuta ieri mattina alla presenza delle autorità dei Comuni di Collecchio e Sala Baganza e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, tra cui Cai, Lions Club, Criba, Parchi del Ducato. Un progetto che va nella direzione dell'integrazione al di là delle differenze e delle abilità, realizzato dai volontari di Cai Family grazie al sostegno economico di Lions Club e la consulenza tecnica di Criba. È Fabrizio Russo di Cai Family ad introdurre gli interventi dei numerosi ospiti. «Stiamo lavorando per migliorare sempre più la fruizione dei parchi», ha detto Agostino Maggiali, presidente di Parchi del Ducato, parlando anche dell'ambizioso progetto di un restyling completo della sentieristica dei 5 parchi che sarà possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione per intervento dell'assessore Barbara Lori. «Il Cai da oltre 10 anni utilizza l'ambiente naturale come strumento per far “stare bene” la gente - ha precisato Gianfranco Bertè, vicepresidente del Cai di Parma - e con questa ed altre iniziative si apre decisamente al “sociale”». A nome dei Lions hanno parlato Sergio Bandieri, presidente del Lions Club Parma Host e Andrea Coperchini, presidente di Lions Club Langhirano Tre Valli: «I Lions sono abituati ad impegnarsi su obiettivi precisi e di indubbia utilità e il Sentiero di Alice ne è una dimostrazione. Per la buona riuscita di questo progetto, abbiamo devoluto tutte le risorse risparmiate in altre attività sociali saltate a causa della pandemia».

Prima della visita guidata, i sindaci Maristella Galli e Aldo Spina, a nome delle comunità di Collecchio e Sala Baganza, hanno voluto ringraziare i volontari e le associazioni.

Eugenia Carpana