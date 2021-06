Matteo Papini: «Lombra è la mia nuova identità»

Pierangelo Pettenati

I ritorni a volte sono nuovi inizi; lo è per Matteo Papini, che torna con un nuovo singolo e una nuova identità. Dopo le tante esperienze nelle band e l’esordio solista del 2018, ora è su tutte le piattaforme musicali on line «L’estate in un bicchiere» pubblicato con il nome di lombra: «è il nome che ho scelto - spiega - prima di tutto perché l’ombra ci accompagna sempre e mi piace immaginarmi un po’ ovunque data la mia immensa curiosità, un’ombra è anche qualcosa di celato». Il nuovo percorso nasce all’interno di un gruppo di lavoro tutto parmigiano: «Questa nuova identità viene sviluppata da un’idea di Giuseppe Bisbano che ringrazio. Poi c’è Marco Merli, arrangiatore giovane e di grande talento; concludo con il grande Ale, già degli Hidea, che collabora alla composizione».

Cosa significa il ritorno in un periodo come questo?

«Procedo con un lavoro sempre e solo per necessità e bisogno, quando ho qualcosa da dire. Dietro a questo mio ritorno ci sono i brani che avevo preparato prima e durante l’esplosione del caos pandemico, erano lì ed avevo voglia di misurarmi con le attuali realtà italiane, dove la semplicità della stesura di un brano pare alla portata di ognuno ma non è così o per lo meno non sempre».

La ripartenza è affidata a una canzone dal sapore estivo: cos'è «L’estate in un bicchiere»?

«Avevamo voglia di semplificare un messaggio costante durante il periodo estivo: ritornare nella stessa località balneare di quando si era più giovani e spensierati e incontrare a distanza di tempo una vecchia fiamma, quegli amori che durano il tempo di un’estate al mare. Cosa succede quando ci si incontra di nuovo nello stesso posto cresciuti e cambiati?»

Cosa ci sarà dopo questo primo singolo?

«Intendo fare un passo alla volta; ho voglia di rimettermi in gioco, non l’avessi non avrei fatto proprio nulla. Volendo un disco pronto ci sarebbe ma l’idea è quella di fare seriamente tutto, con quiete e serenità. Ho voluto svestire i miei soliti panni e giocare con le tendenze italiane musicali di oggi, divertirmi come facevo tanti anni fa. Sono rimasto sorpreso dal risultato, ci sono pezzi easy, altri meno, ma sempre con una cornice compositiva e testuale contemporanea, abbordabile».