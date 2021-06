Minirotatoria, il sindaco replica alle critiche

Traversetolo Il sindaco Simone Dall'Orto replica alle critiche espresse da Officina Traversetolo sui costi e la funzionalità della mini rotatoria in piazza Fanfulla. «Gli ottantamila euro complessivi per il rifacimento del manto stradale e la riqualificazione dell'illuminazione erano già previsti nel piano degli investimenti indipendentemente dalla realizzazione dell'infrastruttura, finanziata con venti dei settantamila euro donati da Conad per la costruzione del nuovo marciapiede e del nuovo ingresso del museo Renato Brozzi - spiega il sindaco -. La rotatoria è funzionale per creare una viabilità, in una zona con vincolo dei 30 km/h, più scorrevole e più fluida, con una segnaletica orizzontale e verticale chiara per chi conosce e rispetta il codice della strada, e più sicura in quanto obbliga a moderare la velocità. Come ho già avuto modo di spiegare - prosegue il sindaco -, si è dovuta rimodulare la viabilità per chiudere, con un accordo bonario, un vecchio contenzioso, ereditato dalla mia amministrazione, che ha previsto la cessione di quindici metri di strada al privato sulla cui proprietà insiste, indebitamente, l'ingresso del museo. Questo, insieme alla creazione del nuovo marciapiede per i pedoni, ha causato il restringimento della sede stradale, che, con la presenza dello spartitraffico, non aveva più le misure necessarie per il transito degli autoveicoli. Per questo motivo sono stati realizzati la nuova mini rotatoria e i nuovi spartitraffico».

Un aspetto che infine Dall'Orto tiene a sottolineare è quello della maggior sicurezza che la rotatoria porterà nel centro del paese. «Non si può affermare che gli incidenti in zona sono stati, in passato, praticamente nulli. Chi da piazza Fanfulla si dirigeva verso via Petrarca poteva farlo a velocità sostenuta e si sono verificati incidenti di media gravità. Lo stesso dicasi per chi arrivava da via Fratelli Cantini. Ma gli incidenti dovuti al mancato rispetto del codice della strada - conclude - non penso siano imputabili all'amministrazione».

M.C.P.