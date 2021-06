Rosanna Vivieri, un fisico da campionessa italiana

Pietro Razzini

Terzo posto internazionale all’ Hercules Olympia di Budapest a fine maggio e primo posto ai Campionati Italiani svolti a Perugia in giugno. Un inizio estate da incorniciare per Rosanna Viteri, a Parma dal 2013 per preparare la tesi di laurea sperimentale al Cpr di Claudio Bozzetti e, dal 2016, direttrice del Parma Kinetic, un centro di osteopatia e Personal Training.

Ora è diventata un’affermata campionessa di Body Building, categoria bikini: «È iniziato tutto per gioco ma adesso si è trasformata in una vera e propria passione. Non è semplice ma con la giusta mentalità, impegno e dedizione, nulla è impossibile», racconta Roxy.

Quanto è lungo il percorso per prepararsi a ogni gara?

«La preparazione dura mesi. C’è una prima fase chiamata “bulk” in cui si lavora su alimentazione, integrazione e allenamento per la costruzione muscolare. Segue poi la fase di cut dove si “definisce” la condizione di gara seguendo le linee sviluppate precedentemente».

Come gestisce i tempi tra allenamento e lavoro?

«Mi alleno 4 o 5 volte a settimana, seguendo il programma del mio coach. Solitamente tra un appuntamento e l’altro, al centro Personal dove lavoro come Personal Trainer e Massoterapista. E circa ogni mese vado a Perugia dal mio coach per il consueto check. Durante la preparazione è indispensabile una perfetta integrazione all’attività: in quel campo mi affido alla Fc Nutrition da ormai un anno».

Chi l’ha aiutata in questo percorso?

«Quest’ anno sono passata sotto la guida del coach pluricampione nazionale e internazionale Mattia Brenci che mi ha guidata, scrupolosamente e con tanta pazienza, sotto più punti di vista: allenamento, alimentazione e posing da gara».

A proposito di gare: come si svolgono?

«Immaginate una location dotata di palco e le luci puntate sugli atleti che si esibiscono portando le pose chiamate dalla giuria. Noi della categoria “bikini” facciamo un “T walk” (sfilata in pedana). Al termine ci sono i confronti per determinare la vincitrice».

Ci racconti del terzo posto internazionale ottenuto.

«A Budapest c’erano atleti da tutta Europa. Ricordo con simpatia che quando sono state chiamate per la prima volta le pose in ungherese, io e un’altra atleta italiana ci siamo quasi bloccate perché, ovviamente, non avevamo capito il comando. In un attimo, poi, ci siamo riallineate».

Quale medaglia l’ha stupita di più tra le due ottenute?

«Sicuramente il terzo posto in Ungheria poiché tra la prima, la seconda e la terza classificata, eravamo ragazze con caratteristiche completamente diverse».

I prossimi appuntamenti?

«L’11 luglio, a Perugia, parteciperò al campionato del mondo Wabba. Ci saranno atlete da tutto il mondo: sarà una competizione molto dura. Io e il coach stiamo facendo il possibile per raggiungere una condizione ancora migliore di quella attuale».