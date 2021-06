Botte ai garage, l'ultima bravata fermata dalla polizia

«Ogni sabato pomeriggio qui è sempre la stessa storia. Siamo assediati da queste bande di ragazzini, per lo più minorenni, dalle loro urla e maleducazione». Sono esasperati i commercianti e residenti di borgo Angelo Mazza e dintorni. Con il sospirato e tanto atteso ritorno in zona bianca, al sabato pomeriggio è tornata, però, anche la maleducazione giovanile. Questo sabato dopo le 18, infatti, si sono viste scene note e riportate in passato a più riprese dalla Gazzetta che aveva già raccolto lo sfogo di chi vive e lavora lì, a pochi passi da via Cavour.

Una decina di giovanissimi, secondo qualche residente tutti italiani, ha iniziato a dare pedate e prendere a calci due garage di borgo Zaccagni, la strada che da borgo Mazza porta in via Dante. Il divertimento? Lasciare le impronte delle scarpe sui due portoni di colore molto chiaro. Una pedata, due, tre. Condite da risate sguaiate e volgarità di ogni tipo. Se la sono, inoltre, presa anche con una cassetta delle lettere vicina. Mentre il gruppetto era intento a questi «esercizi», una residente che stava passando li ha visti e redarguiti. I ragazzini terribili non hanno, però, avuto neppure il tempo per biascicare una rispostaccia perché in quel momento è arrivata una volante della polizia, impegnata assieme a tutte le altre forze dell'ordine nei controlli in centro. Visti gli agenti, si è così scatenato il fuggi fuggi. I poliziotti hanno, però, identificato diversi giovanissimi che si trovavano nella zona e perlustrato i dintorni.

«Hanno preso questi borghi per la loro latrina - commenta un altro residente che si dice anch'esso esasperato dalla situazione -. Fanno i bisogni contro i muri, specialmente in borgo Zaccagni». Se piazza della Pace nei week end è il «bivacco» di quelli un po' più grandi, al sabato pomeriggio i borghi del centro storico sono «territorio» soprattutto dei minorenni. «Qualche tempo fa c'era una ragazzina seduta per terra, completamente ubriaca - conclude, scuotendo la testa, un'altra residente -. Avrà avuto, sì e no, tredici anni...».

M.Cep.