Cella piange Giulia Mezzadri, per più di 50 anni «anima» del Consorzio

Cella di Noceto. Se n’è andata proprio alla vigilia della stagione del raccolto, Giulia Mezzadri, da oltre mezzo secolo, l’anima, insieme al marito Emilio Caberti, del Consorzio di Cella di Noceto.

Commerciante di cereali e di mangimi a servizio del mondo agricolo, punto di riferimento per i contadini del territorio, Giulia non conosceva ferie o vacanze, sempre disponibile, instancabile, non diceva mai di no, neanche il giorno di Natale.

Giovane sposa aveva deciso di proseguire nell’attività che i Caberti da generazioni portavano avanti sulle colline di Cella, costruendo anno dopo anno le condizioni per svilupparla e stare al passo con i tempi.

Un camion ribaltabile, il primo della zona, e una gru, per sostituire il pesante lavoro dei badili e dei sacchi scaricati a mano e anche il computer per la contabilità: Giulia non si è mai tirata indietro di fronte alle «cose moderne», aveva il commercio nel sangue.

Si è spenta a 81 anni, dopo un calvario iniziato la scorsa estate, una malattia al sistema cardiovascolare che l’ha consumata. «Ha fatto in tempo a festeggiare i 59 anni di matrimonio con il papà e a chiudere l’annata; nonostante la salute fosse sempre più precaria, ce l’ha fatta a gestire in prima linea i raccolti dell’orzo e del frumento», raccontano i figli Roberto e Michela.

«Era una donna d’altri tempi, dotata di una fibra straordinaria. Il lavoro era la sua felicità, non si è mai lamentata».

Esempio di forza e determinazione, Giulia Mezzadri, apriva la «bottega» e il capannone e si occupava della casa, della spesa, e di mettere tutti a tavola.

«La sua gioia era vedere i figli felici; i sacrifici e le rinunce non le pesavano; è stata il pilastro della nostra famiglia. Sempre vicino al marito ha affrontato con coraggio e lungimiranza i cambiamenti del mercato e del mestiere», continuano Roberto e Michela.

«Ci ha insegnato a lavorare e a non avere paura, a non temere la crisi o la concorrenza. E quando abbiamo scelto di aprire la nostra attività ci ha sostenuto ed è stata al nostro fianco».

Nata a Medesano, Giulia Mezzadri ha trascorso la sua vita nella frazione di Cella di Noceto.

Qui, nella Chiesa parrocchiale si svolgeranno le esequie domani alle 15.30.

Giulia lascia il marito Emilio, la figlia Michela con Maurizio, il figlio Roberto con Ilaria e le nipoti Rebecca e Camilla.

Mariagrazia Manghi