Circolo Inzani Isomec, la B2 è tua

Matteo Billi

Il Circolo Inzani Isomec è in serie B2 femminile di pallavolo per la prima volta nella sua storia. Nell’ultima partita di una stagione tanto anomala quanto indimenticabile, le parmensi espugnano il campo dell’Anzolavolley con un perentorio 3-1 ribaltando la sconfitta al tie-break maturata in casa giovedì sera.

Splendida cavalcata

Per le inzanine si conclude nel modo più bello un campionato condizionato dalla pandemia: scattato solo a metà febbraio, è proseguito a singhiozzo con la regular season conclusa a fine maggio, un mese oltre il previsto.

L’Inzani, causa positività di una atleta, ha esordito il 9 aprile giocando poi ben sette partite a maggio e chiudendo al secondo posto il girone A con 8 vittorie e 2 sconfitte in stagione regolare.

Quindi, nei play-off, una cavalcata di quattro successi - tra cui il derby dei quarti con l’Sc Parma - interrotta solo dal ko nella prima sfida di finale. E sabato ad Anzola dell’Emilia, nel ritorno dell’ultimo atto, è scesa in campo una squadra concentrata fin da subito: ottima la tensione in battuta, la ricezione e la distribuzione del gioco.

La partita

I primi due set sono vinti agevolmente dalle inzanine; nel terzo parziale, complice la fretta di voler chiudere e po’ di paura, si gioca punto a punto fino all’epilogo ai vantaggi con Parma non lucida: manca un match-point e perde il set.

Ma nel quarto, sul 6-5 per l’Inzani, Eleonora Bussi al servizio mette a segno un filotto (16-6) e crea il solco decisivo che vale la vittoria della partita e la meritata promozione.