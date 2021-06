Il sogno poetico di Ettore Guatelli: i suoi 100 anni in un libro e una mostra

Ozzano Taro «A cent’anni dalla nascita di Ettore Guatelli dobbiamo a lui una particolare riconoscenza per aver documentato “cose che tutti hanno buttato via” e che ci mostrano ora la vita dell’uomo e la bellezza delle cose».

Le parole

Le parole scritte dal fotografo Mauro Davoli sono quanto mai indicative delle foto e del pensiero racchiusi nelle pagine del volume «La parte del tutto. Immagini dal Museo Guatelli», testimonianza visiva e narrativa della lunga storia di un uomo che fu scrittore, museografo, ricercatore e maestro elementare o meglio, maestro contadino, come amava definirsi.

Le testimonianze

Testimonianze anche dei significati più profondi che oggi quelle «cose», tante, tantissime, racchiudono. Mauro Davoli è l’autore delle immagini che si misurano e si completano con i racconti di Mauro Carrera: «La parte del tutto», che dà il titolo al volume, e «Il talismano», in un mix di sguardi, pensieri, concretezza della vita.

La partnership

Il libro, Grafiche Step editrice, è stato realizzato grazie al sostegno di Giampaolo Cagnin e di Parma Capitale italiana della Cultura 2020+21 con la collaborazione di Fondazione Crocevia. La presentazione si è tenuta ieri, nello spazio esterno del Museo Guatelli.

Gli intervenuti

Sono intervenuti Giuseppe Romanini, presidente della Fondazione Ettore Guatelli, il direttore, Mario Turci, Giovanni Gazzaneo, giornalista e critico d’arte, ideatore di «I luoghi dell’Infinito», mensile culturale di «Avvenire», e i due autori, il fotografo e lo scrittore. «Dall’incontro di due uomini, un visionario, Ettore Guatelli e la sua opera, e un cacciatore d’immagini, Mauro Davoli e il suo sguardo, sono nate queste pagine che sono al contempo un omaggio e una ricerca».

L'omaggio

«Omaggio ai cento anni di Ettore e ricerca dell’anima delle cose», ha esordito Mario Turci soffermandosi poi su quel titolo scelto, «espressione di quella parte di mondo che Ettore ha voluto raccogliere per rappresentare quel tutto che è fatto di umanità, di vita e di tante vite, delle loro storie».

Il quotidiano

«Per non perdere la memoria del tempo del quotidiano», ha aggiunto seguendo il filo rosso che ha animato il grande raccoglitore ovvero il sogno di avere un museo capace di accogliere oggetti «dall’estremo ieri all’estremo domani», come era solito dire.

La curiosità

Dalla curiosità infinita per gli uomini e per le cose, tutto emerge guardando il mondo di Guatelli «dal vero» e attraverso gli scatti di Mauro Davoli che qui ha lavorato utilizzando esclusivamente la luce, come ha ricordato Giuseppe Romanini.

I racconti

Fantasia e realtà fanno dei racconti di Mauro Carrera il perfetto connubio tra le raccolte del museo e la loro rappresentazione fotografica; cose semplici, quotidiane della civiltà contadina che contengono lo stesso sguardo poetico di Ettore Guatelli.

Il sogno

«Solo tra la Bassa e l’Appennino poteva prendere forma il sogno di Ettore Guatelli - ha ricordato Gazzaneo -. Qui più che altrove: qui dove la gente mette radici più forti di quelle di una quercia. Le immagini di Davoli ci offrono le cose semplici e quotidiane della civiltà contadina, un patrimonio unico e diffuso, spesso dimenticato ma che va valorizzato ed amato».

Le sale

«Le sale del museo che lo raccolgono sono autentiche opere d’arte in cui immergersi e lasciarsi abbracciare. Non moltiplicazione di oggetti, semplici attrezzi del lavoro e della vita, ma un orizzonte di storie diverse di tante famiglie».

Gli spazi

Negli spazi espositivi del museo una mostra fotografica raccoglie poco meno di una decina di quelle straordinarie immagini tratte dal nucleo di scatti che raccontano il museo, un modo anche questo per entrare attraverso nei segreti di scaffali tematici, pareti ricoperte di cacciaviti e punteruoli, libri, conchiglie, scatolette, ruote e quant’altro è possibile raccogliere. Quasi uno sguardo sull’infinito.

Stefania Provinciali