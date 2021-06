La Pubblica e la lotta al virus: il bilancio dell'anno più duro

Un appuntamento per analizzare (e approvare) numeri, dati e risultati ottenuti. Ma, soprattutto, l’occasione per ribadire il ruolo determinante dell’Assistenza pubblica in città nell’anno più difficile. Quello della pandemia. Così, grafici, tabelle e percentuali hanno raccontato il 2020 dell’associazione, che non si è mai tirata indietro. Lunedì sera, nell’auditorium della sede, sono stati presentati il rendiconto annuale e il primo bilancio sociale, un nuovo documento che non solo certifica tutte le attività svolte dalla «Pubblica», ma ne traccia le caratteristiche e chiarisce ai cittadini di che cosa si occupa.

«Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto spese maggiori dovute all’emergenza Covid, ma la situazione dal punto di vista dell’equilibrio della sostenibilità economica è sotto controllo e non si riscontrano problemi - ha spiegato il presidente Luca Bellingeri, che insieme al coordinatore generale dell’Assistenza Pubblica, Paolo Vicari, e al presidente del collegio sindacale, Lorenzo Ilariuzzi, ha esposto il contenuto dei documenti -. I servizi sono calati del 25%, così come le ambulanze anche in emergenza, perché più le persone stavano in casa e meno incorrevano in problemi. Si sono fermati i trasporti ordinari e sono ovviamente calati i servizi sportivi. Siamo, però, riusciti a tenere rinnovato il parco mezzi».

Come chiarito dal presidente, dal 22 febbraio 2020, data che ha segnato un prima e un dopo (non solo in città), l’Assistenza pubblica si è adattata, cambiando velocemente buona parte delle proprie modalità operative, seguendo l’evoluzione del contagio sul territorio e le indicazioni dei protocolli diffusi dalle autorità sanitarie. Nell’anno della pandemia, l’associazione ha definito ambulanze specifiche destinate ai servizi Covid e ha assunto due autisti a tempo determinato, ingaggiando poi per 12 ore due infermieri supplementari da destinare ai mezzi per i servizi di emergenza-urgenza, per trattare più casi critici contemporaneamente.

L’associazione, nel 2020, ha aumentato la disponibilità di ambulanze a 13 unità e in qualche circostanza, vista la situazione, le emergenze a minor criticità sono state completate anche dai pulmini, perché il carico sugli altri mezzi risultava troppo elevato.

Nel ribadire che la «Centrale Otto» ha avuto un ruolo fondamentale per la mobilità dei pazienti e per il coordinamento delle associazioni della provincia, sia per gli interventi massivi di spostamento dei pazienti dai reparti, sia per garantire le dimissioni a domicilio, Bellingeri l’ha definita «un tassello importante».

Anche lunedì sera è stato sottolineato il ruolo determinante dei volontari, che con impegno sono riusciti a garantire tutti i servizi, soprattutto nella fase più complessa dell’emergenza (a inizio 2020). A dirlo sono i numeri: i militi in servizio su autoambulanze, automediche e pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili, l’anno scorso hanno svolto oltre 257mila ore di volontariato, per un totale di circa 43mila turni di servizio. Le uscite serali annuali del pulmino di Padre Lino sono state 218, mentre sono state 810 le ore di ascolto al numero di Telefono amico. Perché «la Pubblica» non lascia mai indietro nessuno.

Giovanna Pavesi