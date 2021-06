La testimonianza: «Li ho visti sparire in un attimo fra i mulinelli del Po»

Boretto E' morto sotto gli occhi del padre Vasalica Felic Sucio. Il trentatreenne rumeno è annegato nel Po ieri pomeriggio (nelle vicinanze di Boretto), nel tentativo disperato di salvare la vita al suo collega e amico Emil Bordeaa (58enne rumeno), risucchiato a sua volta dalla corrente del Grande Fiume mentre pescava.

I due - entrambi autotrasportatori - erano residenti da alcuni anni a Sorbolo e accomunati dalla comune passione per la pesca.

Il corpo del 58enne è stato recuperato privo di vita dalle acque del Po verso le 16,30 di ieri. Sono proseguite per ore invece le ricerche dei sommozzatori per recuperare il corpo del 33enne, ancora disperso.

Un terzo connazionale è invece riuscito a vincere le correnti e mettersi in salvo.

La festa e la tragedia

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio poco dopo le 13,30 a Lido Po, nel comune di Boretto, nello «spiaggione» che si raggiunge costeggiando il ponte sul Po di Viadana.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto che stanno conducendo le indagini i tre stavano grigliando e pescando assieme ad un gruppo di amici.

A un certo punto una canna da pesca, forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua. Il 58enne, accortosi di quanto stava accadendo, si sarebbe buttato subito in acqua, allontanandosi a circa una ventina di metri dalla riva.

Le correnti del Po

A causa delle correnti del Grande Fiume Emil Bordeaa è andato in difficoltà e, poco prima di annegare, ha chiesto aiuto agli amici rimasti a riva. Due suoi connazionali, tra cui Vasalica Felic Sucio, si sono gettati subito in acqua per cercare di salvarlo, ma senza riuscirci. Il 33enne è stato a sua volta è stato trascinato dalle correnti mentre l’altro è riuscito a guadagnare la riva e a chiamare i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Lungo il tratto di fiume, oltre alle ambulanze sono arrivati i Carabinieri di Boretto la polizia locale e i Vigili del fuoco da Reggio, l'elicottero da Bologna e la squadra sommozzatori, che ha iniziato le ricerche poco dopo le 14.

Verso le 16, 30 il 58enne è stato ripescato privo di vita nel tratto di acqua prospiciente la spiaggia. Sono invece proseguite fin nella tarda serata di ieri le ricerche per recuperare il corpo del 33enne.

La passione per la pesca

Emil Bordeaa e Vasalica Felic Sucio, oltre ad essere colleghi camionisti, erano entrambi grandi appassionati di pesca e amavano trascorrere il proprio tempo libero in compagnia, grigliando e pescando nei fiumi.

Lo scorso venerdì era arrivato dalla Romania il padre del 33enne, giunto per trascorrere un periodo di tempo in compagnia del proprio figlio. Quello che doveva essere un momento di gioia e di serenità, si è però trasformato repentinamente in una terribile tragedia.

Il ricordo degli amici

La notizia della scomparsa dei due colleghi è rimbalzata velocemente tra gli amici e i connazionali. «Siamo scossi e increduli - commentano alcuni colleghi autotrasportatori - Mai ci saremmo immaginati di piangere i nostri amici per una morte così assurda».

Luca Molinari