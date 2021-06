Se n'è andato «Guerino» Ferraroni, imprenditore dal cuore grande

Per l’affiatato ed inossidabile mondo della parmigianità era semplicemente «Guerino» (il suo nome di battesimo pronunciato, in italiano «dialettizzato», con una sola erre).

Guerrino Ferraroni, noto e stimato imprenditore, nonché esponente di primo piano del «pianeta parmigianità», è deceduto improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 79 anni. Nativo di Langhirano, di antica famiglia del posto originaria di Torrechiara, Guerrino, è stato uno di quei tanti imprenditori di casa nostra, venuti dalla gavetta, che hanno coniugato fatica, sacrifici, coraggio e lungimiranza.

Dopo esser stato per alcuni anni alle dipendenze della Cerve, Ferraroni, che aveva sempre avuto il pallino per l’imprenditoria, fondò la «Termo Pack», ora «Pack System», azienda nel settore del confezionamento in materiale termoretraibile utilizzato dall’industria conserviera.

L’azienda, nella quale fu affiancato dalla moglie Rossana e dai figli Annalisa e Davide, fece molto presto ad imporsi nel proprio settore forte della capacità dei titolari e dell’esperienza che Ferraroni aveva maturato sul campo. Guerrino, anche se si considerava un «pramzàn arjóz», a tutti gli effetti era un «pramzàn dal sas» confermando questo suo status con quel carattere bonario, solare, di una simpatia veramente contagiosa e di una generosità straordinaria. Bastava guardarlo negli occhi per capire quanto fosse buono e generoso «Guerino» specie quando era necessario mobilitarsi a favore dei più deboli e dei più bisognosi.

Socio attivo del circolo Aquila Longhi, del quale presiedeva il Parma Club, già stimato presidente e socio del Lions Club Bardi Val Ceno (alla guida del quale si impegnò tantissimo per la raccolta di occhiali usati da destinare al terzo mondo), Ferraroni, era un esperto fungaiolo e non mancava, nella stagione giusta, di fare le sue solite incursioni in Val Taro e in Val Parma, non ritornando mai a mani vuote. Come pure era gelosissimo della sua vigna che curava con grande cura ricavandone un ottimo vino per gli amici.

Buongustaio di piatti parmigiani, in modo particolare di quelli cucinati dagli amici chef dell'Aquila Longhi, Corradino e Luciana, estimatore del «cavàl pisst», essendo il cugino Sergio titolare della storica macelleria equina di via Montanara, Guerrino, era benvoluto da tutti. «È davvero un periodaccio per il nostro circolo - osserva molto commosso il presidente dell’Aquila Longhi Corradone Marvasi -. «Dopo la recente scomparsa di un socio fondatore, Attilio Reggiani, adesso anche Guerrino ci ha lasciato. Due gravissime perdite, due amici cari e preziosi, due fratelli maggiori per me e per tanti altri soci del circolo nonché per quell’autentica parmigianità di cui, sia Guerrino che Attilio, erano fedeli ed autentici simboli». Era molto legato alla famiglia, Guerrino, alla moglie Rossana, ai figli Annalisa e Davide, ai fratelli Ferruccio e Claudio, com’era pure il nonno affettuosissimo di Camilla che adorava.

Lorenzo Sartorio