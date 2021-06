Verde pubblico, la manutenzione ordinaria è carente

Spesso si creano polemiche per l'abbattimento di alberi in città, ma in realtà anche la manutenzione ordinaria del verde pubblico in città non manca di suscitare perplessità diffuse nei cittadini. Dai quali sono arrivate alla "Gazzetta" numerose segnalazioni di situazioni in cui basterebbero interventi non costosi o complessi per risolvere i problemi e regalare maggior decoro e ordine all'immagine della nostra città.

Spazzamento strade

Un problema sia di decoro che di sicurezza riguarda lo spazzamento delle strade dalle foglie che cadono dagli alberi. Nonostante si sia in estate, infatti, i tigli, dopo la fioritura, stanno facendo cadere in questo periodo i fiori su strade, marciapiedi e piste ciclabili. Così quasi ovunque nei viali fiancheggiati da questo tipo di piante il selciato è ricoperto da una patina di colore giallo che in caso di pioggia diventerebbe scivolosa e pericolosa soprattutto per ciclisti e pedoni. In questo caso servirebbe un potenziamento del servizio di spazzamento, affidato a Iren, con passaggi più frequenti e puntuali. Da segnalare poi che anche dopo il taglio dei cosiddetti "polloni" alla base dei tigli, le foglie triturate vengono sempre lasciate sui marciapiedi.

Siepi non curate

Un altro problema riguarda le siepi nelle aiuole ai lati delle strade. Nell'area compresa tra viale Vittoria e viale dei Mille, dove si trovano i parcheggi auto, non vengono potate da mesi e si sono "allargate" occupando spazi pedonali e parte degli stalli. Non migliore la situazione in via Spezia e viale Milazzo, ma anche in alcuni nidi e materne, come l'asilo "Brucoverde", di recente ristrutturato negli interni e nell'area esterna, ma dove è stata lasciata una siepe quasi incolta.

Il "caso" di via Reggio

Un caso incredibile si può osservare in via Reggio, nel marciapiede ciclo-pedonale all'altezza del ponte Nord. Qui la vegetazione ha totalmente occupato lo spazio del marciapiede, tanto che un paio di giorni fa un malcapitato ciclista è rimasto letteralmente "incastrato" fra i rami sporgenti. Anche qui basterebbe un intervento rapido per eliminare il problema. Stesso discorso per il marciapiede in via Stirone per i rami sporgenti dall'ex deposito Tep, di proprietà pubblica

Rotonde "incolte"

Molte rotonde in città hanno trovato uno sponsor per la cura. Ma la sorte di quelle rimaste senza sponsor non è molto felice: un esempio è la rotatoria tra via Stirone e viale Villetta, desolatamente secca e senza neppure un cespuglio. Se aggiungiamo che sono arrivate segnalazioni di erba alta anche all'interno dei cimiteri e che anche lo sfalcio di alcune aree verdi è in ritardo, il quadro della manutenzione ordinaria non si può certo definire confortante.

Gian Luca Zurlini