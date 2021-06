Felic non ancora recuperato. L'angoscia del padre a Sorbolo

Sorbolo Un caldo soffocante e un silenzio assordante. L'attesa è straziante, la speranza si sta, minuto per minuto, sempre più affievolendo. L'atmosfera è questa in quel viottolo laterale di via del Donatore a Sorbolo, poco distante dal centro del paese. In un sottotetto di una semplice casa color bianco cinerino, risiede il padre di Vasalica Felic Sucio, il 32enne rumeno che domenica, mezz'ora dopo l'una, si è gettato nelle acque insidiose del Po per cercare – invano – di recuperare lo zio Emil Bordeaa, trascinato dalla corrente e recuperato esanime dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia.

Di Felic, invece, risucchiato dai mulinelli durante il suo gesto eroico, nonostante le ricerche dei sommozzatori e i sorvoli degli elicotteri (continuati ieri e che andranno avanti anche oggi), non è stato ancora trovato il corpo.

Anche il giovane abitava a Sorbolo con il padre, che fatalmente proprio venerdì era tornato dalla Romania, Paese dal quale se ne erano andati per scappare dalla fame. Quel padre che ieri si è affacciato alla finestra, il volto distrutto, per dire che non si sentiva di dire niente al cronista. Troppa angoscia, troppo dolore.

Gli unici movimenti che si sono registrati ieri pomeriggio è stata la visita del fratello di Bordeaa, accorso a consolare il padre di Felic per questa morte così assurda. Solo choc, disperazione: impossibile parlare con nessuno di loro. Comprensibile: hanno perso un figlio, un parente, un collega di lavoro. Entrambi, Emil e Felic, insieme agli altri che erano con loro a Lido Po, lavoravano o hanno lavorato per la ditta di trasporti «Amoriello» di Sorbolo. «Mi dispiace tanto perché erano brave persone e grandi lavoratori – ha raccontato Julian Petre, anche lui autotrasportatore e amico delle vittime –. Sono venuti in Italia per guadagnare qualche soldo in più. Hanno fatto una brutta fine: non se la meritavano. In Italia per primo è venuto il papà di Felic, che poi via via ha portato qui tutta la famiglia. Un autotrasportatore in Italia guadagna tre volte il salario in Romania. Felic, tranquillo e serio, lavorava tanto e bene. Come tutti a quell'età, voleva trovare una donna e sposarsi».

Christian Marchi