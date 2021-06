La preside Elena Conforti va in pensione

Della scuola al 3 di via Cuneo, l'istituto comprensivo che porta il nome di Arturo Toscanini, conosce ogni angolo, che mostra con confidenza e orgoglio. Dalle aule, trasformate dall'arrivo del Covid, alle soluzioni alternative per le lezioni nel cortile; dai laboratori mobili, al percorso che ha portato gli allievi a scrivere paure e sentimenti legati alla pandemia. «Sono un po' figlia d'arte: anche mia madre è stata insegnante e poi dirigente. Per noi, la scuola è sempre stata al centro di ogni cosa», racconta Elena Conforti. Che, infatti, della struttura che ha diretto dal 2005 e che lascerà il primo settembre per la pensione sa tutto.

«Dopo 40 anni di professione, di cui 24 da insegnante e 16 da dirigente scolastico, lascio – racconta -. Ho amato molto il mio lavoro di docente di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, ma anche quello da dirigente, prima a Sorbolo e poi qui. Una scelta lavorativa diversa, svolta con impegno, che mi ha permesso di mantenere il rapporto con ragazzi e insegnanti. Della scuola, ciò che mi mancherà di più saranno le relazioni con le persone».

La prima supplenza la fece a 24 anni, al termine del percorso di studi in Scienze biologiche: da allora non avrebbe mai interrotto l'insegnamento. Non avrebbe mai immaginato di concludere la (lunga) carriera nel pieno di un'emergenza sanitaria. «Con i colleghi abbiamo fatto fronte comune in questi mesi – spiega, mentre mostra gli adeguamenti anti-Covid -. Ovviamente la scuola è in presenza, è relazione ed è socialità, ma abbiamo trovato una soluzione che ha permesso ai ragazzi di mantenere i rapporti e di procedere, con grande impegno da parte dei docenti e delle famiglie, che ci hanno supportato». Non dimenticherà il primo anno pandemico, fatto di adattamenti rapidissimi e di collaborazione tra docenti e personale. E non dimenticherà i bambini, che hanno provato a reagire nonostante tutto. «Fino al 31 agosto organizzerò la scuola del nuovo anno», aggiunge, mentre nel suo ufficio, con una collaboratrice, passa in rassegna i disegni degli studenti che coloreranno le loro agende.

Non sa ancora definire la sensazione che potrebbe provare il primo giorno di pensione: «Ho tante idee e diverse energie da impiegare: spero di poter viaggiare, ho una famiglia da seguire, tante cose da fare, molti interessi e diverse amicizie. Non so cosa accadrà il primo settembre, può anche essere che pianga (sorride, ndr). Sono serena e desiderosa di andare in pensione, perché questi due anni sono stati pesantissimi: in tutto quello che riguarda l'interazione con le persone si trovano sempre delle soluzioni, ma la questione più complessa nel nostro lavoro è l'aspetto burocratico, che non mi mancherà».

A scuola, intanto, anche se i bambini non ci sono, tutto è in movimento. «Vorrei ringraziare i colleghi e la rete di collaborazione che si è creata. Essere stati uniti, facendosi forza l'uno con l'altro, quando non si sapeva cosa fare nelle fasi più complesse dell'emergenza sanitaria è stato importante. Lascio una realtà molto vivace e sono certa che il mio successore si troverà bene».

Giovanna Pavesi