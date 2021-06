Medesano, alpino 99enne guida la Mercedes

Medesano Festa a sorpresa per l'alpino Enrico Chiapponi di Felegara, «Richéto», uno degli ultimi reduci della campagna di Russia. Per il suo novantanovesimo compleanno gli amici Olga Davini e Francesco Cusaro, studiosi e attivi nelle associazioni che tengono viva la memoria dei protagonisti delle battaglie sul fronte del Don, gli hanno organizzato un pranzo a cui ha partecipato anche una delegazione dell'Unirr del Monferrato. «Abbiamo messo a punto il nostro piano segreto insieme a sua figlia Saveria - racconta Olga Davini - Enrico è uno dei pochissimi testimoni di quella ferita ancora aperta che è la ritirata di Russia. Lui è in forma smagliante, cammina dritto, gode di ottima salute ed è lucidissimo. È un piacere trascorrere qualche ora con lui, con la sua leggerezza». Chiapponi è arrivato a ristorante al volante della sua Mercedes, a fianco della moglie signora Ave, ignaro di quanto era stato orchestrato. La figlia, sempre di nascosto, aveva portato il suo cappello da alpino.

«Quando ci incontriamo parliamo di noi e della nostra amicizia, ma inevitabilmente il discorso cade sulla Russia, che è l'esperienza forte che Enrico si porta dentro - continua la Davini - e io lo aggiorno sugli sviluppi delle nostre ricerche».

Arruolato a 20 anni nell'ottavo reggimento alpini, battaglione Gemona Chiapponi era a Nikolajevka ed è tornato a casa, ferito, facendo più di 800 chilometri a piedi: la sua storia, l'ha raccontata più volte ai ragazzi delle scuole e anche in interviste per la Tv nazionale.

«Sono fortunato ad essere con voi; per l'anno prossimo chissà» ha commentato felice e arzillo dopo il pranzo, la torta e due bei bicchieri di lambrusco.

Mariagrazia Manghi