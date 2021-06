Mollo tutto e salgo in sella: il viaggio di Giada e Antoine

Giada Versteegh (27 anni, nata e cresciuta a Salsomaggiore) e il marito Antoine Dematteo, a marzo 2020, il periodo che verrà ricordato per sempre nella storia per lo scoppio della pandemia da Coronavirus, hanno deciso di lasciare la loro vita ad Amsterdam, dove si erano trasferiti due anni prima, e partire alla riscoperta di loro stessi.

«Siamo partiti a sentimento, senza programmi dettagliati - racconta Giada -. Ci piace molto la bicicletta, nel 2016 avevamo fatto un viaggio sulla via Francigena, da Fidenza a Roma, che ci aveva fatto innamorare del cicloturismo. Abbiamo sempre voluto partire per un viaggio in bici e ad Amsterdam ormai non avevamo più quello di cui avevamo bisogno. Quando è arrivata la pandemia avevamo già programmato il trasloco e lasciato i nostri lavori, quindi non potevamo più tornare indietro».

Da qui la decisione di raggiungere la Normandia, dove abitano i genitori di Antoine, e passare lì il primo lockdown. A giugno, quando sono state allentate le restrizioni, la partenza verso l'Italia con destinazione Salsomaggiore, un viaggio durato ben 5 mesi. Con i bagagli ridotti al minimo: un cambio di vestiti, uno spazzolino, una giacca a vento e una tenda; ci sono stati tanti momenti difficili e un mix di emozioni diverse: «Avevamo un blog su Facebook, “due sfigati in bicicletta”, in cui descrivevamo giorno per giorno quello che ci succedeva, cosa vedevamo e le persone incontrate. Una volta arrivati poi, abbiamo sentito la necessità di scrivere un libro che raccogliesse tutte le riflessioni che un viaggio come questo ti procura, le crisi di coppia durante i momenti difficili e le tappe dure che aumentano il livello di stress ma anche cosa ci hanno lasciato e quello che abbiamo imparato da alcuni incontri oltre al motivo che ha dato inizio a questo splendido viaggio».

Il libro «Lo scopo del viaggio. Storie di coppia e di cicloturismo» è disponibile da fine maggio su Amazon in due lingue: italiano e francese.

La caratteristica che ha segnato e accompagnato il viaggio di Giada e Antoine è stata la gentilezza delle persone incontrate che, nonostante la crisi sanitaria in corso, con il loro aiuto (un caffè offerto, la concessione di un angolo di giardino per piantare la tenda…) hanno dimostrato che non bisogna andare dall'altra parte del mondo per scoprire questo aspetto perché, per quanto inaspettato, appartiene anche ai nostri connazionali.

Ora i giovani sposi sono tornati in Normandia per cercare di rimettere radici in un nuovo posto. Ma non hanno dubbi: prima o poi la voglia di mollare tutto e partire ritornerà e e chissà dove li porterà il prossimo viaggio.

Sabrina Badalotti