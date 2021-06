Oltre tre mesi per avere la carta d'identità

Per la carta di identità elettronica? Ci rivediamo ad ottobre. Il Covid ha colpito duro anche sul fronte del rilascio e del rinnovo dei documenti di identità. Le carte elettroniche (cie) approntate presso gli sportelli del Duc, e poi spedite a casa dal Ministero degli Interni, sono diventate in questi giorni infatti merce rara. Alle richieste dei parmigiani di ottenere un nuovo documento l'ufficio prenotazioni infatti ora replica che non c'è posto sino ai primi di ottobre.

Tre mesi di attesa

«I tempi sono purtroppo questi», ammette il vicesindaco, con delega ai servizi anagrafici, Marco Bosi che sottolinea come «la lunga attesa sia dovuta esclusivamente al pregresso delle carte non rinnovate durante la pandemia». I documenti oggi in possesso, ricorda però Bosi, «sono comunque tutti ancora validi, pure se scaduti durante il periodo della pandemia, e lo saranno sino a fine settembre». Se si resta in Italia insomma non c'è bisogno di correre agli sportelli. Altra questione se invece si viaggia all'estero dove serve un documento rinnovato. Per questi casi però il comune di Parma ha pronta la soluzione.

Niente rischi per l'estero

«Non faremo saltare il viaggio a nessuno», assicura il vicesindaco perché «gli uffici hanno provveduto a mantenere degli slot liberi proprio per questi utenti. Per poter accedere al servizio servirà solo dimostrare che si deve espatriare, ad esempio allegando alla richiesta copia di un biglietto aereo o di una prenotazione, e inviare tutto via email a urgenza.cie@comune.parma.it. Assicuro che prenderemo in carico nei tempi necessari la richiesta». In più se non ci fossero nemmeno gli spazi tecnici per il rilascio della carta di identità elettronica (il documento viene inviato dal Ministero a domicilio circa una settimana dopo la sua stesura al Duc) «emetteremo la vecchia carta cartacea che, eccezionalmente per casi di urgenza, può essere ancora rilasciata».

600 carte alla settimana

Risolto il problema delle urgenze restano però i pesanti ritardi sull'attività ordinaria. «Stiamo ormai operando a ritmi pre Covid con circa 600 carte alla settimana e per ora non è possibile aumentarle - spiega sempre Bosi - I terminali che ci ha assegnato il Ministero degli Interni sono dieci ed in più anche il personale che opera deve essere autorizzato da Roma. Stiamo comunque valutando alcune soluzioni alternative per ampliare l'offerta. Lo abbiamo già fatto, ad esempio, la settimana scorsa restando aperti quattro pomeriggio invece che i soliti due, ma questo comporta un rallentamento ad altri sportelli, come ad esempio quello del trasferimento di residenza». Insomma la coperta è sempre quella e rischia di diventare corta in altri ambiti. «Dovremmo però tirare un sospiro di sollievo a settembre», conclude Bosi perché «il comune di Parma ha chiesto al Ministero di abilitare un numero maggiore di postazioni, di terminali, ed in più avremo sei nuove persone a disposizione della struttura del Duc. Ma per ora, purtroppo, le difficoltà ci sono. Come detto, non lo nascondiamo».

Questa quindi la fotografia di Parma. Situazione unica a livello provinciale visti i numeri della popolazione residente nel capoluogo e di un ufficio anagrafe in grado comunque, senza arretrati, di produrre sino a 2.400 «cie» al mese.

La situazione di Fidenza

Va meglio ovviamente nelle altre realtà come a Fidenza dove i tempi di attesa diventano di circa un mese e mezzo. Anche se, pure in questo caso, «l'attesa scende a 7, 8 giorni se si ha l'urgenza di recarsi all'estero. Ma il servizio è riservato alla popolazione residente» spiega il sindaco di Fidenza Andrea Massari. Anche qui c'è il ricorso alla cartacea per casi eccezionali.

Nei centri più piccoli invece situazione è sotto controllo. A Colorno si può accedere agli uffici senza prenotarsi «e riusciamo ad effettuare la pratica in tempo reale» spiega il sindaco Cristian Stocchi; in altri comuni, come Sala Baganza, l'attesa è di massimo sei giorni anche se gli sportelli del comune pedemontano hanno avuto in questi mesi l'enorme mole di lavoro del rilascio delle credenziali Spid per i comuni dell'intera area pedemontana con oltre tremila accessi in un anno e mezzo.

La soluzione reggiana

Infine il caso di Reggio Emilia. Anche qui alle prese con la pressione delle richieste estive, il comune ha aperto uno sportello ad hoc in una struttura adiacente all'anagrafe. Qui si lavora solo per realizzare carte con una capacità salita a 130 documenti al giorno, gran parte dei documenti in più sono però esclusivamente cartacei.

Giuseppe Milano