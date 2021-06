Yassine El Fathaoui, correndo a testa bassa verso le Olimpiadi

Gli richiesto ogni giorno, e una determinazione che è sempre venuta prima di qualsiasi risultato.

Perché Yassine El Fathaoui, in attesa di una possibile convocazione per Tokyo, fino a pochi anni fa non avrebbe mai pensato di arrivare così in alto. Invece tra ottobre 2019 e febbraio 2020, ha migliorato il tempo in maratona fino a ottenere il minimo (fissato in 2h11'30'') per partecipare alle olimpiadi. E lo ha fatto allenandosi in tutti questi anni a testa bassa, dividendosi tra la corsa e il lavoro in officina, alla FornovoGas di Traversetolo.

«Correvo sette giorni su sette - racconta -. Di solito alla sera, dopo il lavoro. Mi alzavo alle 6 e mi allenavo, per sciogliere le gambe. Alle 7.30 puntuale entravo in officina e alle 12.30, appena iniziava la pausa pranzo, uscivo a correre mentre gli altri mangiavano. Rientravo al lavoro 10 minuti prima che finisse la pausa: mi cambiavo, mangiavo un boccone al volo, spesso in piedi, e ricominciavo a lavorare. Quando staccavo andavo a Parma e mi allenavo di nuovo. Tornavo a casa attorno alle 21.30. Cenavo, andavo a dormire e il giorno dopo si ricominciava».

«Correvo con qualsiasi clima: caldo, freddo, pioggia, neve. Ho sempre fatto così ei risultati sono arrivati».

Yassine non si fermava nemmeno il weekend. «Lo dedicavo ai lunghi. L'unico momento in cui riuscivo a riposare era la domenica pomeriggio. In quegli anni dormivo in media cinque ore al giorno».

E se è vero che questo non gli ha impedito di ottenere risultati straordinari, è vero anche che oggi, che può dedicarsi alla corsa a tempo pieno, i ritmi sono diversi.

«Non finirò mai di ringraziare la FornovoGas, che mi ha concesso un anno di aspettativa per allenarmi in vista della possibile convocazione per Tokyo. Ma adesso che conosco da vicino il mondo del professionismo, posso dire che è più facile lavorare».

E Yassine non è uno abituato a risparmiarsi. «Credo che più del talento sia la testa a fare la differenza, la voglia di fare bene e quella ce l'ho sempre avuta. Ero determinato prima, quando non c'erano gare importanti in vista, figuriamoci adesso».

Oggi Yassine si allena a Forlì, sotto la guida di Giorgio Reggiani. «Mi alleno sempre due volte al giorno ma, a differenza di prima, ho il tempo per recuperare. Ne hanno guadagnato le prestazioni ma non solo: concedere al mio fisico il riposo necessario significa evitare infortuni».

«Il mondo del professionismo è complesso, difficile; devi dare tanto perché non ti regala niente. Dopo l’estate è previsto il mio rientro al lavoro, ma al momento non riesco a pensarci. Continuo a lavorare, sognando Tokyo e sperando di fare bene, per ripagare della fiducia tutti coloro che hanno creduto in me».

Laura Ugolotti