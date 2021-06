A Parma finalmente si riparte

Giuseppe Milano

«Qualche giorno fa stavo accompagnando un gruppo in giro per la città e in mezzo c'erano anche due turisti svizzeri. Finalmente ho potuto ricominciare a parlare in inglese. È stato bellissimo, mi sembrava di essere ritornata, finalmente, alla normalità». A dirlo quasi con un briciolo di emozione, sicuramente con tanta felicità, è Antonella Ramazzotti. È una delle guide turistiche di Parma City Tour, il circuito che racconta le bellezze culturali ed artistiche del nostro territorio. Dopo lo stop di questo terribile anno di pandemia si comincia, timidamente, a «rivedere qualche stella». Ancora non è certo tutto rosa e fiori, anzi la crisi del settore resta nerissima, ma si può dire che la ripartenza c'è stata.

Ritornano i turisti

«È proprio così», commenta Cristiano Casa, assessore al turismo del comune di Parma e presidente di Destinazione Emilia, l'ente regionale che promuove le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. «Quest'anno c'era stata qualche sparuta presenza solo dall'8 al 21 febbraio scorsi quando erano stati aperti i luoghi della cultura», ricorda Casa, «ora però ci si ricomincia a muovere davvero per l'Italia. Qui da noi parte tutta la programmazione che avevamo pianificato nei mesi scorsi e ci sono già tante richieste di informazioni e tanta curiosità per la realtà turistica parmense e dei territori limitrofi».

Più contatti allo Iat

Curiosità supportata dal lavoro dello Iat, l'ufficio informazione e accoglienza turistica, che ha visto a giugno arrivare le prime richieste da parte di turisti stranieri. Sono circa 126 quelli che si sono messi in contatto con l'ufficio a giugno, 38 a maggio. «Sono delle prime indicazioni interessanti visto che nei mesi precedenti chiaramente eravamo fermi a zeri» commenta ancora l'assessore al turismo e, in questo momento, «con la crisi che stiamo vivendo non si può non fare altro che la politica dei piccoli passi. Dobbiamo in questo momento avvicinare tutto il pubblico, anche i piccoli numeri».

La Camera di San Paolo

Numeri non tanto piccoli invece per la Camera di San Paolo. Il gioiello del Correggio ha attirato, nelle ultime cinque settimane, già 2.882 visitatori e il trend è in progressiva crescita.

Indicazioni quindi che fanno essere cautamente ottimisti tanto che lo stesso Casa, nonostante l'incognita della variante delta e la paura di una nuova ondata in autunno, non nasconde «di stare programmando i prossimi mesi con l'obiettivo di recuperare quanto prima le presenze del 2019 che erano estremamente positive e che facevano sperare in un ulteriore incremento».

La programmazione

Sulla programmazione l'assessore conferma anche «di stare valutando diversi nuovi appuntamenti già a partire da settembre. Abbiamo l'obbligo di pensare al futuro».

E ad un futuro più roseo pensa anche la guida turistica Antonella Ramazzotti, fresca di emozione per i primi turisti stranieri accompagnati a spasso per Parma.

«Ora finalmente riusciamo a programmare diversi tour per settimana», spiega Antonella che aggiunge un altro dato incoraggiante ovvero «il ritorno anche delle comitive. Non possiamo più fare i gruppi di venti, trenta o quaranta persone per il Covid ma numeri più piccoli sì».

Ecco i primi gruppi

«Domenica, ad esempio, io sarò per tre giorni la guida di un gruppetto di turisti friulani che vogliono immergersi nella nostra realtà - racconta ancora - Stanno ritornando quindi le gite di più giorni come spero ritornino anche i tanti turisti “mordi e fuggi” che in un giorno chiedevano di vedere tutte le bellezze della città».

«Io voglio essere molto positiva per il futuro - conclude Antonella Ramazzotti - Speriamo davvero nel rilancio a settembre, ottobre, i mesi che per noi sono l'alta stagione. Abbiamo grandi aspettative. Le proposte in città ci saranno e se il Covid rallenterà definitivamente ci saranno tanti arrivi». E finalmente si tornerà a raccontare Parma in inglese. «Proprio così, ci mancano gli stranieri...»