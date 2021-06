Collecchio, maxi rissa davanti al bar

Notte tumultuosa a Collecchio con momenti di paura a causa di una rissa che ha visto il coinvolgimento di una ventina di giovani in un noto pub del centro.

Era ormai l’una di notte quando alcuni residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, allarmati da schiamazzi e urla che provenivano dal pubblico esercizio. Sul posto si è portata una pattuglia dei carabinieri che ha preso atto di una situazione fuori controllo.

Pugni, calci e botte per una vera e propria zuffa, nata, forse, per futili motivi tra due avventori del locale e che si è estesa a macchia d’olio con il coinvolgimento di diversi ragazzi dalla zona, m anche di origini straniere, al momento all’interno il locale.

La situazione ha preso una piega pericolosa e la prima pattuglia dell’arma ha chiesto rinforzi. Sono sopraggiunte altre due pattuglie del gruppo radiomobile della compagnia di Salsomaggiore da cui dipende Collecchio.

Gli uomini dell’Arma hanno avuto un bel da fare per ricomporre la situazione e proprio grazie a loro sangue freddo, alla determinazione ed all’esperienza sono riusciti a porre rimedio ad una circostanza che stava andando fuori controllo. Si tratta di un fatto di una certa gravità, visto che i giovani, molti dei quali in stato di ebbrezza, si sono fatti forti del loro cospicuo numero quasi ad ingaggiare un confronto anche con le forze dell’ordine.

Da nemici, alla vista dei carabinieri, hanno fatto un fronte unico contro di loro. Quando la mischia si è trovata davanti agli uomini dell’arma, i clamori delle botte si sono affievoliti. Al loro posto sono arrivate le parole, con ingiurie ed appellativi offensivi rivolti ai carabinieri. Un fatto spiacevole che ha messo in allarme diversi residenti, spaventati da una situazione insolita per il paese che ha assistito ad un episodio incredibile per molti. Alla fine il bilancio è stato questo: 11 ragazzi di diverse estrazioni ed origini, collecchiesi, parmigiani e di origine straniera, sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. G.C.Z.