Il figlio del vento compie 60 anni

Claudio Colombo

Ho incontrato per la prima volta Carl Lewis in un’afosa mattinata dell’estate 1981, esattamente il 5 luglio, alle ore 10.30, sul sagrato del Duomo di Milano. Lui non era ancora il «figlio del vento» e io ero un giornalista alle prime armi. L’idea (peraltro realizzata) era quella di scrivere per il «Corriere d’Informazione», quotidiano del pomeriggio, un bel pezzo sul talento emergente dell’atletica mondiale, di passaggio in città per partecipare ai 100 metri della Notturna (per la cronaca, sarebbe arrivato terzo).

Carl aveva appena compiuto 20 anni, io ne avevo quasi 24: fu l’incontro di due coetanei che per due ore, seduti a un tavolino in Galleria, si scambiarono esperienze (poche) e sogni (tanti). Ricordo un passaggio di quella chiacchierata particolarmente evocativo. Fu quando gli chiesi delle sue aspettative di carriera e lui, senza indugio, rispose: «Vincere tante medaglie ai Giochi olimpici».

Cosa che puntualmente sarebbe accaduta, con me testimone diretto in molte occasioni, sempre ricordando quella mattina di sole in cui due ragazzi, davanti a un monumentale gelato, avevano parlato di futuro.

Da quel giorno, di anni, ne sono trascorsi quaranta e siccome la matematica non è un’opinione essa ci dice che domani, 1° luglio, Carl Lewis taglia il traguardo dei 60. Un bel traguardo, ci raccontano da oltreoceano, vissuto con l’eleganza dell’uomo risolto, padre di famiglia e nonno felice, vegano e salutista, legato ma non prigioniero del suo passato.

Ci sono tre motivi per cui vale la pena credere che Carl Lewis sia da considerare uno degli atleti-simbolo del XX secolo: 1) ha vinto moltissimo gareggiando in due diverse specialità dell’atletica, velocità e salto in lungo; 2) è stato ed è un grande personaggio anche al di fuori dello sport; 3) non ha avuto eredi, nel senso che nessuno dopo di lui ha saputo replicarne il talento eclettico (Usain Bolt è stato fenomenale, ma soltanto nella velocità).

Il primo punto potrebbe risolversi in un’arida elencazione dei successi che Carlton Fredericks Lewis – nato in Alabama, ma cresciuto nel New Jersey, gran predestinato perché dentro casa erano tutti sportivi e papà era persino amico di Jesse Owens - ha conquistato in quindici, intensissimi anni di attività. Basterebbe dire nove (ori olimpici) oppure otto (ori mondiali) per inserire il suo nome in cima alla lista dei più grandi atleti della storia. Baciato dalla natura, pungolato dal papà ex giocatore di football e dalla mamma ostacolista di livello nazionale, Lewis si è impadronito della storia atletica eccellendo in specialità diverse e apparentemente distanti tra loro, velocità e salto in lungo. Il che, in epoca di feroce specializzazione, fa diventare ancor più grande l'immagine che abbiamo di lui.

Nove gli ori olimpici, si diceva, di cui quattro (consecutivi) nel lungo, la specialità di gran lunga più amata, quella in cui è riuscito a saltare per ben 39 volte oltre gli 8 metri e 50 e per 18 oltre gli 8,60. E se nei 100 ha detenuto per qualche tempo il record mondiale (9"86) e nei 200 lo sfiorò più volte, il suo cruccio è quello di non aver mai ritoccato il limite nel lungo: 8,87 il suo massimo, senza dimenticare che nel luglio '82 un suo balzo a 9,14 fu giudicato nullo per la miseria di sei millimetri.

Divertente l'aneddoto in cui racconta come scoprì il salto in lungo: «Avevo sette anni quando Bob Beamon saltò 8,90. Andai in giardino e misurai la distanza. Mi fece impressione che quel salto era più lungo di una Cadillac».

A proposito di battute celebri, l'argomento introduce al secondo punto: grande in pista o in pedana, Lewis ha dimostrato di saper reggere la scena anche fuori. Nei periodi di magra sportiva (Carl è stato dichiarato «finito» almeno due volte, dopo Barcellona '92 e nel '95, salvo smentire le imprudenti Cassandre), è stato il Lewis personaggio a tener desta l'attenzione. Con le sue battaglie, i suoi errori, certe scelte persino sconcertanti: come quando, a metà degli anni '80, si intestardì nel voler fare l'attore o il cantante, con risultati ampiamente dimenticabili.

Rimodellato il suo talento nel mondo della pubblicità, Carl è stato protagonista di alcune performances sorprendenti. Memorabile quella in cui si fece fotografare in tenuta da sprinter, ma con le scarpe tacco 12, per una notissima marca italiana di pneumatici: bastò quell'immagine dissacrante, ironica e anticipatrice dei tempi per riaccendere le voci sulla sua presunta omosessualità (per la cronaca: quelle magnifiche calzature, di un rosso ubriacante, sono esposte nel Museo della Fondazione Pirelli a Milano-Bicocca).

Oppure quella in cui cammina addirittura sulle acque, come fece duemila anni fa qualcuno più importante di lui: l’irriverenza della situazione è la fotografia esatta di quanto sia stata grande la sua autostima. Al di là delle esagerazioni, vanno però ricordate anche iniziative di grande spessore, come l'impegno costante verso i meno fortunati, la battaglia per far uscire l'atletica dal falso dilettantismo, la lotta contro il doping, condotta con furia calvinista dopo che nell'83 lui stesso fu sfiorato dal sospetto (e i maligni sostengono che fu ben più di un sospetto). Spietato, nel suo libro intitolato «Inside track», il racconto degli attimi che precedettero la finale olimpica dei 100 all’Olimpiade di Seul nel 1988.

Lewis scrive che gli bastò guardare in faccia Ben Johnson sui blocchi di partenza della finale: «Aveva gli occhi gialli e subito pensai: quel bastardo l'ha fatto ancora».

La cronaca ci racconta che Ben Johnson, vincitore sul campo, fu squalificato e cacciato dai Giochi e Lewis, arrivato secondo, si ritrovò campione olimpico a tavolino.

Si discuterà molto (terzo punto) sull'eredità di Carlton Fredericks Lewis. Ma ogni discorso è destinato a concludersi allo stesso modo: ci sarà un giorno qualcuno più vincente di lui, ma sarà difficile eguagliarlo in eleganza, presenza e carisma. Cannibale a sua insaputa, Lewis s’è ingoiato un pezzo di storia dell’atletica senza lasciare nemmeno una briciola.