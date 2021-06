Il saluto del preside Campanini, dei prof Greci, Gherri e Gazza, e dell'impiegata Stefania

Mara Varoli

È una «squadra» importante quella che va in pensione. Preside, tre prof e storica impiegata del liceo classico Romagnosi. Una «squadra» efficiente, che ha dedicato una vita al mondo della scuola: «Sono momenti commoventi - dice il preside Guido Campanini - anche al Bodoni abbiamo fatto una piccola cerimonia. Al Romagnosi, i momenti fondamentali sono stati il 10 dicembre 2010 quando abbiamo celebrato i 150 anni del liceo; il 13 gennaio 2011 quando il Romagnosi ha ricevuto il premio Sant'Ilario. E poi, le notti del liceo classico, l'implementazione della dotazione informatica e l'apertura del liceo linguistico».

Anche la prof Rosanna Greci passa il testimone. Laureata in Storia a Bologna, ha iniziato a insegnare a Felino nel 1984 e poi nel 1992 cattedra di Storia e filosofia al liceo Ulivi, quindi all'Itsos di Langhirano e infine al Romagnosi dal 2000: «I ragazzi mi mancheranno perché l'aspetto più bello dell'insegnamento è l'incontro con le anime - confessa la prof Greci -. Soprattutto, la crescita insieme, perché ci si dà sempre qualcosa a vicenda. Per salutare la scuola, ho aspettato che i miei studenti finissero il loro ciclo di studi per non lasciare sospensione». In questo anno di pandemia, «si è capito che bisognava collaborare per superare le difficoltà - continua la prof Greci -. Ho avuto la fortuna di lavorare con ragazzi più grandi. Per il futuro? Mi auguro che la scuola venga riconosciuta per l'importanza che ha come strumento di democrazia e di scambio di esperienze. Che le sia riconosciuto quel che merita». E l'altra sera per i neo pensionati del Romagnosi c'è stata pure una simpatica cena, con ringraziamenti e regali: collane di pietre «preziose», per l'appunto. I ragazzi invece hanno portato un mazzo di fiori: «Certo, l'ultimo giorno di scuola - conclude la prof Greci -. E la commozione non è mancata anche se contenuta, parlando dei tre anni passati insieme, un po' scherzando e un po' piangendo».

Maria Rosa Gherri è andata in pensione l'anno scorso, «Solo che con il covid non abbiamo potuto salutarci». Si è laureata a Parma in Scienze biologiche, ha iniziato a insegnare nel 1982 al Paciolo a Fidenza, poi a Como, Reggio e il ritorno a Parma, Marconi, Ipsia, Toschi: «Al Romagnosi - ricorda la prof Gherri - sono arrivata nel 2009. Sono stati gli anni più belli grazie al gruppo di Scienze, tutti legati da un'amicizia vera». Al Romagnosi, «la Gherri» ha realizzato tanti progetti «e aperto il museo di storia naturale con una collezione ornitologica con l'aiuto di esperti - sottolinea - e nella notte dei classici abbiamo avviato un percorso aperto alla cittadinanza. Il pensionamento? È stata una scelta per impegni famigliari: faccio la nonna a tempo pieno. L'addio però è stato brutto, perché ho dovuto fare un addio a distanza. Rimpiango di non aver salutato tutti di persona. Il covid ha procurato diversi problemi: la didattica a distanza non è scuola. Abbiamo dovuto cambiare il metodo di insegnamento: è stato pesante per noi, ma anche per i ragazzi».

Maria Paola Gazza è emozionata, «A scuola ci stavo bene, ma quando si arriva al traguardo bisogna lasciare. Quello dell'insegnante è un mestiere molto stimolante, anche se in certi momenti faticoso».

Maria Paola Gazza si è laureata in Lingue nel 1983 e nell'87 era di ruolo al Romagnosi. Storica prof di Francese, ha avuto cattedre in diverse scuole superiori e nel 2005 è tornata nella sede di viale Maria Luigia: «Al Romagnosi abbiamo portato avanti diversi progetti - continua la prof Gazza -, come quelli del teatro, gli scambi internazionali e gli stage linguistici: tutte esperienze molto interessanti per un uso creativo della lingua». E l'ultimo giorno di scuola? «I ragazzi sono stati molto affettuosi - conclude la prof di Francese -: mi hanno detto che sono riuscita a trasmettere a tutti la passione per la materia e a coinvolgerli. E questo per un insegnante è il regalo più grande».

E Stefania Acerbi? La colonna portante del Romagnosi: assistente amministrativa, occupata negli affari generali. «Sono arrivata nel 2008 quando c'era ancora la preside Manelli. Prima sono stata dieci anni al Toschi. Il Romagnosi? La mia famiglia - sussurra con emozione -. Mi hanno fatto tanti complimenti, non so nemmeno se meritarmeli tutti. Tanti i ricordi, tutto è stato importante: il rapporto con i docenti, quando li rincorrevo per i corridoi per ricordare le scadenze. I ragazzi? Mi scrivono ancora, tra questi Tommaso Moroni Zucchi. E anche tutti i rappresentanti di istituto che si sono succeduti, perché ho sempre seguito tutte le circolari che riguardavano le assemblee. E poi i collaboratori scolastici, che mi hanno voluto organizzare persino una festa». Le parole non ci sono: «Ho avuto tanti riconoscimenti - chiude tra le lacrime -. Mi hanno scritto: "Stefi, ci mancherai"».