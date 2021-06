Maltrattamenti al San Mauro Abate: un patteggiamento e un rinvio a giudizio

Georgia Azzali

Uno schiaffo per non fare alzare quell'uomo che si agitava nel letto. E un altro all'anziana che continuava a urlare il suo disagio. «Ti butto giù dalla finestra se continui», le aveva sibilato. Violenze, insulti e minacce: le telecamere che erano state piazzate nella residenza San Mauro Abate avevano ripreso uno spaccato di quella cattiveria gratuita. E lei, ex operatrice socio-sanitaria della struttura, 32enne, origini salernitane, ieri ha patteggiato 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti continuati e aggravati tra il 2017 e il 2019. Il giudice le ha concesso la sospensione della pena. Stesso reato anche per un altro ex operatore della struttura, 38 anni, casertano, che invece è stato rinviato a giudizio. L'Asp di Parma, a cui fa capo la residenza per anziani di Colorno, si è costituita parte civile affidandosi all'avvocato Mario Bonati.

Una giovane operatrice in formazione aveva fatto un passo avanti. Parole di coraggio e dignità che poi erano diventate una denuncia. Facendo partire l'indagine, coordinata dal pubblico ministero Daniela Nunno.

Almeno undici, complessivamente, le persone che avrebbero subito maltrattamenti: uomini e donne tra gli 80 e i 90 anni. Persone non autosufficienti, spesso rigirate sui letti senza un minimo di delicatezza, facendoli sbattere sulle sponde mentre venivano lavati. E a volte lasciati senza cambio per ore.

Anziani fragili e confusi. Che difficilmente trovavano pace durante la notte. Ma non c'era comprensione. «Dove devi andare alle 2 ? Devi andare a urlare in mezzo alla strada? Fosse per me ti ci metterei a urlare in mezzo alla strada», si era sentito dire uno degli ospiti dall'operatrice. Umiliazioni e minacce. Anche il collega, rinviato a giudizio, non avrebbe avuto alcun riguardo nei confronti di diversi anziani. Gettati sui letti, spostati con violenza: una volta, alzando uno degli ospiti, l'avrebbe fatto con una tale veemenza da fargli sbattere una mano contro il comodino. Prima il dolore acuto e poi un ematoma che se ne è andato solo dopo diversi giorni.

Ma quegli anziani spesso persi nel loro mondo potevano anche essere derisi. Denigrati. «Togli le mani di m..., stai ferma o ti s...», si sarebbe sentita dire una donna dall'operatore. Che per non essere più disturbato dal campanello di un'anziana, avrebbe scagliato a terra il pulsante.