Reggiani, fiero figlio dei borghi

Lorenzo Sartorio

La parmigianità è in lutto per la scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, di uno dei suoi più popolari vessilliferi: Attilio Reggiani.

Novantenne, «pramzàn dal sàs äd bórgh Tòrt», figlio di un «maringón» e di una «rezdóra», entrambi parmigianissimi, Reggiani, da ragazzino, (non aveva compiuto nemmeno 15 anni) iniziò a lavorare come apprendista carrozziere nell’officina Costa di stradello San Girolamo.

Negli anni Cinquanta, con il fratello Vittorio, aprì una carrozzeria in via Del Prato acquisendo una sempre più vasta ed affezionata clientela che apprezzava, non solo le capacità professionali dei titolari, ma anche la loro serietà e precisione nello svolgere il loro lavoro che, a quei tempi, era assolutamente a livello artigianale.

Negli anni Sessanta, il trasferimento dell'officina in via Lasagna (trasversale di via Trieste), dove Attilio, affiancato dai figli Andrea e Simona (che cura l’amministrazione) ha lavorato sempre con la solita passione fino a che la salute glielo ha consentito.

Persona mite, una spiccata simpatia, un sottile senso dell’ironia e del «torlir», sempre in modo raffinato e gentile, facevano di Attilio una persona davvero speciale. Dotato di grande humor ma anche di straordinaria saggezza, in tutti gli ambienti che frequentava portava la sua parola rassicurante, positiva, quel desiderio mai sopito di appianare ogni problema con senso di responsabilità coniugando, sempre e comunque, quei valori sacri che, per lui, erano l’amicizia e la solidarietà.

Fra i fondatori del Circolo «Aquila Longhi», Reggiani non mancava mai nel circolo di vicolo Santa Maria nelle occasioni importanti a fianco dell’amicissimo Corradone Marvasi, del co-fondatore del circolo Walter Grasselli e degli altri soci che lo consideravo un padre ed un fratello.

Alla domenica mattina, estate e inverno, la sua presenza era costante, per l’immancabile briscola e relativa «beccatina» a base di polpette di cavallo che, immancabilmente, preparava Corradino Furlotti, anch’egli legato ad Attilio da fraterna ed antica amicizia. «Un altro patriarca del nostro circolo ci ha lasciato», ha commentato Corradone Marvasi. «A lui mi legava un affetto filiale, mi era accanto, non solo nella gestione del circolo, ma anche in tutte le trasferte al seguito del Parma del quale era tifosissimo. Una persona saggia, buona, altruista. Un parmigiano nel vero senso della parola che ha sempre fatto onore alla nostra città».

Oltre la passione per la pesca e per il calcio (era onorato di essere cugino del grande portiere del Parma Carlo Mezzi, ora valente pittore), Attilio andava fiero di essere nato in quei borghi della Parma antica che trasudavano di pamigianità e di tradizioni popolari ed operaie. Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Laura, ai figli Andrea e Simona e al nipote Matteo.