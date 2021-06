Uscite ingiustificate, condannata a 6 mesi l'ex vice comandante dei vigili

Georgia Azzali

Sono passati quasi otto anni dall'ultimo episodio finito nel mirino della procura. E la prescrizione ha fatto il suo corso. Isabella Pontremoli, ex vice comandante della polizia municipale, è stata condannata per truffa a 6 mesi (il pm Marirosa Parlangeli ne aveva chiesti due in più), oltre al pagamento di 150 euro di multa. Il giudice, assolvendola da alcune contestazioni, le ha concesso la sospensione della pena. L'Unione Terre Verdiane, che si era costituita parte civile, assistita dall'avvocato Luigi De Giorgi, è stata ammessa al risarcimento, che sarà però stabilito in separata sede. L'accusa? Quella di non aver timbrato più volte il cartellino tra l'ottobre 2010 e l'agosto 2013: 68 gli episodi contestati dalla procura, ma per alcuni è scattato il proscioglimento.

Un'indagine partita dopo una segnalazione da parte del comando della polizia municipale. Nel dicembre del 2011, infatti, erano state notate alcune sue uscite anticipate dall'ufficio. Secondo l'accusa, l'allora vice comandante, dopo aver omesso di passare il proprio badge magnetico, si sarebbe rivolta alla responsabile dell'Ufficio personale, affinché validasse le certificazioni presentate, aggiornando manualmente il software. Così la Pontremoli avrebbe violato la procedura interna, che prevedeva ci fosse il vaglio preventivo del comandante del corpo.

Quando erano scattate le prime verifiche, relative al dicembre 2011, era emerso che la vice comandante non aveva timbrato l'uscita del primo sabato del mese, poi anche quello del secondo, del terzo e del quarto. Poi vennero passati al setaccio anche gli altri cartellini, fino all'agosto 2013. Fuori dall'ufficio senza alcuna giustificazione, secondo la procura. Per l'ex vice comandante, invece, che ha fatto lunghe dichiarazioni spontanee davanti al giudice, allontanamenti per motivi di servizio.

Da oltre quattro anni la Pontremoli non è più in forza alla polizia municipale, ma è rimasta alla Terre Verdiane, nel Servizio di protezione civile, seppure senza più posizione organizzativa.