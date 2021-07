Berzieri, investimento di 15 milioni per la ristrutturazione

Non poteva essere altrimenti e, così, l'argomento forte al Consiglio comunale del 29 giugno è stata l'asta del Berzieri: sono emersi, tra l'altro, altri dettagli dell'assegnazione, ovvero il contratto d'affitto ventennale sottoscritto da QC Terme e l'investimento per la ristrutturazione del palazzo simbolo di Salso: oltre 15 milioni di euro. Termine dei lavori: il 2023, anno del centenario per il Berzieri.

Oltre questo e il ritorno in presenza del consiglio, la surroga dei due neo-assessori con i consiglieri Francesco Canepari, presente in assemblea e Lorena Gatti, collegata in videoconferenza. Il consiglio poi, preso atto del piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti, ha approvato le nuove tariffe Tari, che prevedono consistenti riduzioni per le utenze non domestiche, ovvero le attività produttive, grazie al piano anti Covid e ai contributi, direttamente dedotti in bolletta. Grazie a questo piano, alberghi, cinema e discoteche conteranno su una riduzione tariffaria del 70%, ristoranti, trattorie, bar e pasticcerie del 35%, negozi di abbigliamento del 25%.

Leggeri aumenti per le tariffe domestiche, dovuti ai maggiori costi, aumenti che, però, incideranno nella maggior parte per meno di 10 euro l'anno a famiglia. Modificato l'articolo 7 del regolamento per i matrimoni e le unioni civili, oggi celebrabili in edifici di pregio, non necessariamente di valore nazionale come nella precedente stesura. Approvata la modifica della modalità di attuazione e della bozza di convenzione per la collocazione di un campo fotovoltaico nell'ambito delle “porte della città” in via Parma; approvato anche l'aggiornamento dell'elenco opere pubbliche 2021 con l'allargamento del parcheggio “Arena del platani” e rifacimento delle strade di accesso.

Rinnovata la convenzione con il canile di Fidenza sino al 2023, la discussione si è accesa sull'interpellanza presentata dal consigliere Giuseppe D'Andrea riguardo irregolarità rilevate nel contratto di leasing per Terme Spa, in particolare per la arcinota lettera di patronage per l'hotel Valentini.

Il sindaco ha risposto che da quest'anno il Comune ha accantonato fondi per 400mila euro e che, per il momento, si attende l'esito della vendita del Valentini, cui la banca lega l'escussione degli enti legati dal patronage.

Egidio Bandini