Donna investita sui roller

Urtata da un furgone mentre sta girando con ai piedi i roller.

È finita all'ospedale in gravi condizioni una donna di 51 anni che è stata investita in strada Pozzolo, nei pressi di strada Vallazza.

Nell'urto, le cui cause sono al vaglio della polizia locale, la cinquantunenne è volata in un fosso lungo la strada. Subito il conducente del mezzo, un uomo sulla settantina, ha allertato i soccorsi e sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi di legge, è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna, che ha riportato numerose ferite su tutto il corpo, all'ospedale Maggiore dov'è stata ricoverata in Chirurgia d'urgenza.

Per lei la prognosi è riservata.

Non molto dopo, durante la notte, è avvenuto un altro incidente, stavolta in località Pilastrello, dove, per cause al vaglio della polizia locale, si sono scontrati un'automobile e uno scooter.

Nell'impatto il venticinquenne che era in sella allo scooter ha fortunatamente riportato ferite lievi.

r.c.