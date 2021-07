Gerry e Gene amici al Cubo: «Abbiamo iniziato insieme»

«Per me è un amico. Presentarlo è difficile, e insieme facile. Meglio di lui ci sono solo Pippo Baudo, Amadeus, Nicola Savino...». Incomincia così il secondo «Aperigene», l'intervista senza filtri guidata da Gene Gnocchi.

Ieri sera è toccato a Gerry Scotti salire sul «rooftop» del Cubo di via La Spezia e sottoporsi alla chiacchierata col padrone di casa designato. Due settimane fa, ad aprire la rassegna come prima ospite era stata Simona Ventura. Davanti a Gerry e Gene, una bottiglia di vino, prodotta proprio da Scotti, offre l'occasione per dare il via agli sketch. «C'è chi dice che hai le vigne a Cologno Monzese, vicino a Mediaset, e spremi tu l'uva», scherza Gene Gnocchi. Quella del vino, confessa Scotti, è una passione di famiglia: «È stato un ritorno alla terra. Sono nato in provincia di Pavia, da una famiglia contadina. Mio nonno faceva un vino pessimo, che bevevamo solo noi di famiglia». C'è occasione di parlare di vita privata, famiglia, ma soprattutto di televisione.

Più che intervistatore e intervistato, si assist a un ritrovo tra vecchi amici. «Non ho rinunciato ad essere qui stasera… la mia prima uscita senza stampella!», dice Gerry Scotti, che si è da poco sottoposto a un intervento chirurgico. Tornerà sugli schermi solo a settembre. Sono ormai più di trent'anni che Gerry Scotti è tra i protagonisti della televisione italiana: «Mi diverto ancora a fare questo, quando mi romperò, sarà ora di dire ciao». «Abbiamo iniziato praticamente insieme», osserva Gene Gnocchi, ricordando a Scotti la promessa fatta di ritirarsi a sessant'anni. «Rinnovo la promessa, facciamo a settanta?», risponde il conduttore. Il pubblico si fa avanti, ribattendo con un «sì» corale. Dal libro dei ricordi, vengono rievocati gli esordi, gli anni Ottanta: «Di quella nostra povera televisione, fatta in maniera così, anche un po' scrausa,

Esce anche il lato più tenero del conduttore, che si commuove e non nasconde la propria emotività nemmeno sullo schermo. Da alcuni mesi, è diventato nonno: «una sensazione meravigliosa, auguro a tutti di diventare un giorno nonni. Vedi la continuità della vita». E siccome di pensione ancora non se ne parla, Gene Gnocchi lo interroga sugli obiettivi futuri: «Cosa vorresti fare ancora?». «Mi avete sempre visto così, chiuso negli studi – dice Scotti - Mi piacerebbe magari andare un po’ in giro, un programma on the road. Una cosa itinerante, sul cibo, o sull’arte». Ma nel passato di Scotti non c’è solo la tv: «Sono stato candidato senza tessera di partito ma col partito socialista». Sul tetto del Cubo la serata prosegue leggera, tra aneddoti e risate, musica e streetfood: «Grazie per questa serata, – conclude il conduttore - Parma per me è sempre simbolo di cordialità, di persone belle e di cose buone».