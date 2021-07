Giro d'Italia dei sapori con i cuochi di «Family Food Fight»

Antonio Bertoncini

«Stasera ho girato l’Italia stando seduto a tavola»: il commento di Nando, «capostipite» della famiglia Dall’Argine, fondatore dell’Hostaria Tre Ville, sintetizza nel modo più efficace il clima che aleggiava nel ristorante di via Venezia, che ha registrato il tutto esaurito – 130 commensali, il massimo consentito dalle norme anticovid – grazie all’iniziativa di Luca, che ha invitato come ospiti «operosi» i cuochi delle sette famiglie partecipanti al «Family Food Fight», che per mesi si sono dati battaglia alle prese con piatti a casseruole negli studi televisivi milanesi, davanti alle telecamere di Sky. Ma da una così intensa frequentazione nel nome della comune passione della cucina è nata un’amicizia che va ben oltre la gara. Così tutte le famiglie, ad eccezione dei piemontesi Bustinza, costretti ai box loro malgrado per ragioni di salute, hanno accolto ben volentieri l’invito dei Dall’Argine per una rimpatriata a Parma, che ha messo insieme cultura e cucina nel segno di una nuova amicizia mai scalfita dalla sana rivalità della gara.

Martedì sera, tutti insieme appassionatamente, Autelitano di Reggio Calabria, Lufino di Napoli, Vannucchi di Pistoia, Plaitano di Milano, Zago di Treviso e i Dall’Argine che giocavano in casa, si sono messi ai fornelli per offrire a Parma il meglio delle loro specialità, fra battute, scherzi e una unità d’intenti che non poteva certo esserci davanti alle luci delle telecamere. Con l’assessore Cristiano Casa e il direttore della «Gazzetta» Claudio Rinaldi ospiti d’onore, e Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo, ma soprattutto amico di Luca Dall’Argine, in veste di «maestro di sala», la serata è filata via nel modo migliore fra chiacchiere e battute fin quasi a mezzanotte, degustando le prelibatezze offerte dalla multiculturalità gastronomica made in Italy: antipasti toscani e calabresi, primi milanesi (risotto con il midollo) e napoletani (La Genovese), e come secondo lo squisito maialino di Ponzano Veneto. Il tutto innaffiato con il vino offerto dallo sponsor Monte delle Vigne. Per chiudere non poteva mancare il «Dolce della vittoria» (composta di fragole e frutti di bosco, crema di formaggio, vaniglia e lime coperto con crumble di cereali e mandorle, in vaso-cottura), confezionato da Barbara, che è risultato determinante, insieme allo straordinario spirito di nonna Bianca che ha conquistato la severa giuria, per decretare la vittoria dei Dall’Argine nel «Family Food Fight».

«E’ stata un’esperienza emozionante e bellissima – ricorda Luca – e per noi ricca di soddisfazioni. Per questo ho ritenuto giusto invitare tutte le altre famiglie alle quali ci lega oggi una forte amicizia, tutt’altro che scontata quando ci siamo presentati a Milano per la gara. Stasera ci hanno offerto un saggio della loro qualità e delle diverse cucine regionali, e fino a domani saranno nostri ospiti. Visiteremo il museo della pasta e del pomodoro alla Corte di Giarola, poi tutti a pranzo alla Trattoria del Cacciatore per presentare un saggio della cucina tipica di Parma».

La trasmissione è stata anche un bello spot per promuovere Parma: «La partecipazione ad una trasmissione così seguita porta beneficio a tutti – è il commento di Cristiano Casa, intervenuto a cena per ringraziare i Dall’Argine – per Parma è stata indubbiamente una bella vetrina e la famiglia Dall’Argine, vincitrice della disfida ai fornelli, è stata un ottima ambasciatrice delle nostre tradizioni e dell’eccellenza gastronomica del territorio parmense».