Piazza Brugnola, botte da orbi tra due extracomunitari

Forse qualche bicchiere di troppo, unitamente al caldo di questi giorni, potrebbe essere all'origine di una rissa scoppiata nella serata di martedì in piazza Battisti, per tutti la «Brugnola», che ha coinvolto alcuni cittadini extracomunitari.

Attorno alle 22 un paio di persone si sarebbero messe a discutere animatamente disturbando la quiete dei residenti tanto che uno di questi ultimi, dalla finestra della propria abitazione, avrebbe chiesto di abbassare la voce ai due i quali, per tutta risposta, lo avrebbero insultato: a quel punto il residente non ci ha pensato due volte scendendo in piazza ed una volta raggiunti gli altri due litiganti dalle parole, alle urla, per finire ai fatti il passo è stato breve dando origine ad una rissa che ha visto l'utilizzo anche di bottiglie di vetro rotte tanto da causare il ferimento di due partecipanti che hanno riportato, rispettivamente, una profonda ferita ad un dito ed un taglio in fronte. Numerosi residenti che hanno assistito alla scena, impauriti per quello che stava accadendo, hanno allertato i carabinieri e la centrale operativa del 118: sul posto sono così intervenute una pattuglia della stazione di Salsomaggiore ed una del Radiomobile e due ambulanze dell'Assistenza pubblica salsese.

Gli animi tuttavia non si sono placati tanto che i due feriti, dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati separatamente, per ulteriori e più approfonditi accertamenti, al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio dove si è resa necessaria la presenza delle forze dell'ordine per evitare ulteriori problemi di ordine pubblico. Spetteranno ora ai carabinieri le indagini per stabilire le responsabilità.

r.c.