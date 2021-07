Remuzzi: «Dobbiamo prepararci al fatto che possono esserci altre pandemie»

Mara Varoli

«La variante Delta? È molto contagiosa e per proteggersi servono le due dosi di vaccino».

Questo è quanto ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che oggi sarà ospite a Teatro Due per l'ultimo appuntamento della rassegna di incontri «Una società migliore dopo la pandemia».

Un' occasione di riflessione, di dialogo con la comunità, sulle problematiche sociali, scientifiche e politiche del presente e del futuro, grazie all'intervento di relatori di chiara fama.

La rassegna è stata organizzata dalla Fondazione Teatro Due con il coordinamento di Oberdan Forlenza. Il professore Remuzzi interverrà stasera alle 21 all'Arena Shakespeare per l'incontro dal titolo «Covid-19: la scienza qualche volta sbaglia ma sa anche correggersi». Un appuntamento di grande interesse.

Giuseppe Remuzzi dal 2016 è componente della Consulta tecnica permanente per i trapianti e della Commissione «Ricerca e Innovazione» del ministero della Salute (2014) e da febbraio 2019 è membro del Consiglio superiore di Sanità.

E non è la prima volta che il professore viene a Parma. Anzi la nostra città la conosce bene: «Sono amico di due grandi personaggi del vostro territorio - spiega il professore Remuzzi -: Antonio Santoro, nefrologo molto stimato, e l'ex assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi, per cui in più occasioni mi trovo a Parma in un gruppo di amici che nella sanità pubblica e che si incontrano per fare il punto sulla situazione».

La ricerca qualche volta sbaglia: in che senso?

«Nel senso che la scienza è complicata e va avanti per prove e sperimentazioni e che gli scienziati che vanno in televisione possano dire cose diverse è normale. E forse si capisce proprio da questo che la scienza è dinamica: quello che vale oggi non è detto che valga tra 15 giorni. A maggior ragione con questo virus si è capito molto bene che la situazione evolve in continuazione e la scienza prende atto di quello che c'è in quel momento, non è una contraddizione, perché è un'evoluzione della conoscenza».

La scienza è in continua evoluzione proprio come il virus...

«Esattamente. Si va avanti attraverso il dubbio e la ricerca della verità».

E con i vaccini si sono fatti davvero passi da gigante?

«Sono stati fatti passi da gigante. Prima ci volevano anni per produrre un vaccino e questa volta ci siamo riusciti in meno di un anno. E quando dico "siamo", intendo la Comunità scientifica».

Pericolo varianti: tutti i vaccini proteggono?

«Tutti i vaccini proteggono al 100% dalla malattia grave. Questo era valido finché avevamo a che fare con la variante inglese. Adesso con la variante Delta i vaccini proteggono ancora, ma non sembra che la malattia sia così grave come quella che abbiamo vissuto lo scorso inverno e la scorsa primavera. E non sembra che aumentino in modo così importante i ricoveri e le morti. La variante Delta è estremamente contagiosa e si diffonde rapidamente. Tutti i vaccini sono efficaci dopo la seconda dose, con la variante Alfa c'era invece un'efficacia importante già con la prima dose, tant'è vero che gli inglesi hanno vaccinato subito tutti con una dose per poi passare ai richiami e hanno fatto bene perché in questo modo hanno messo in sicurezza gran parte della popolazione. Questa variante Delta - specifica il professore Remuzzi - ci costringe a capire che la protezione si ha solo con due dosi, soprattutto con vaccini a mRna. È importante che tutti si vaccinino perché ci si protegge dal contrarre la malattia in forma grave e si proteggono le fasce più deboli».

Quindi i vaccini monodose non proteggono abbastanza?

«La capacità di protezione di un vaccino come può essere il Johnson & Johnson dovrebbe essere paragonabile a quella di altri vaccini. Ancora non abbiamo abbastanza dati».

È d'accordo con queste riaperture e con il liberi tutti dalla mascherina all'esterno?

«Contagiarsi all'aperto è difficile, la maggior parte dei focolai all'inizio della pandemia si è sviluppata in ambienti chiusi. Ma se all'esterno si sta vicino ad altri per tempi prolungati, come può succedere in occasione di feste, assembramenti o in discoteca, allora la possibilità aumenta. È una possibilità minore di quella che può avvenire in un ambiente chiuso e non arieggiato, ma può accadere soprattutto con la variante Delta che è molto contagiosa».

Cosa dobbiamo aspettarci?

«Tutto dipende in parte da quanto rapidamente riusciamo a vaccinare e da quanti casi importiamo da altri Paesi: ci vuole una certa attenzione alle frontiere per chi arriva dall'India, dal Brasile, dal Sud Africa o ad esempio dall'Inghilterra. Il futuro dipende anche da quanta circolazione c'è del virus nel mondo. Bisogna essere consapevoli di questo e del fatto che il problema si risolverà quando avremo vaccinato la maggior parte della popolazione».

Mancano tanti italiani all'appello?

«Mancano più di 2 milioni tra gli ultra 60enni e manca circa il 40% tra gli ultra 50enni. È importante vaccinare anche i 30enni perché anche loro si possono ammalare».

E gli studenti?

«Questa è una cosa da fare ma non è una priorità. La priorità è vaccinare chi può ammalarsi in modo grave e finire all'ospedale. Messa in sicurezza questa fascia di età, possiamo poi pensare ai giovani. Per i bambini non ci sono ancora molte possibilità perché non abbiamo ancora abbastanza studi e dati. Se ci fossero vaccini illimitati a disposizione, potremmo procedere anche con i ragazzi dai 12 anni in su insieme alle altre popolazioni a rischio. I ragazzi di fatto non si ammalano in modo grave e trasmettono meno la malattia se la popolazione a rischio è tutta vaccinata».

Insomma, con questo virus dovremo imparare a convivere?

«Non dobbiamo dimenticare gli accorgimenti che abbiamo imparato in questi mesi, che poi non sono così complicati: stare a una certa distanza dalle persone se si è in un ambiente chiuso, evitare assembramenti anche all'esterno, portare la mascherina anche all'aperto se ci troviamo vicini ad altre persone per un certo periodo di tempo e soprattutto ventilare gli ambienti chiusi. Perché è proprio nell'ambiente chiuso non ventilato che ci si ammala, soprattutto se ci sono molte persone che parlano o cantano senza mascherina. In questi luoghi non ci sono più le goccioline di virus che passano da uno all'altro con tosse e raffreddore, ma si crea un aerosol che contiene particelle virali che si diffondono nell'ambiente».

Come può migliorare la società dopo la pandemia?

«Può migliorare in tanti modi. Intanto - conclude il direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - dobbiamo prepararci al fatto che possono esserci altre possibili pandemie. È necessario istituire un organismo biomedico a livello europeo per un coordinamento internazionale della ricerca e delle politiche sanitarie, per non essere impreparati a un'altra possibile pandemia. Proprio come esiste l'Agenzia spaziale europea dovrà esistere l'Agenzia biomedica europea, che metta al centro la scienza, generi conoscenze e dia indicazioni concrete. Un'agenzia che metta in condizione tutti i Paesi di avere la possibilità di preparare velocemente i vaccini qualora emergessero altri virus, ma anche di avere linee comuni per affrontare eventuali nuove pandemie. E questo va fatto a livello europeo, non a livello nazionale: ci devono essere regole comuni per tutti. Bisogna proteggere il sistema sanitario e le categorie fragili, per questo occorre far confluire tutti i dati su una piattaforma sovranazionale per distribuire le forze in modo razionale. Il punto fondamentale è che nessun Paese può fare da solo».