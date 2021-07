Bretella Ti-Bre, appello di 4 presidenti di provincia

Il governo acceleri la realizzazione della Ti.Bre autostradale.L'infrastruttura, attesa da decenni dal territorio parmense e non solo, viene rilanciata da un forte appello unitario sottoscritto dai presidenti delle province di Parma (Diego Rossi), Mantova (Beniamino Morselli), Cremona (Paolo Mirko Signoroni) e di Verona (Manuel Scalzotto).

L'appello dei presidenti

A rendere noto questo appello è stato Manuel Scalzotto. Nel documento viene riportata in primo piano l'esigenza di avviare a costruzione un'arteria di cui si parla da quasi mezzo secolo. La bretella Autocisa-Autobrennero ha un tracciato di 84 chilometri e da Fontevivo, dove c'è lo svincolo con l'Autosole, dovrebbe arrivare a Nogarole Rocc, in provincia di Verona. I presidenti nell'appello affermano che «si crea così un asse di comunicazione fra l'area tedesca e baltica ed i porti toscani e liguri. Attualmente chi arriva dall'Autocisa deve arrivare fino nel Modenese per percorrere l'A22. Un giro vizioso che la Ti-Bre, o Tirreno-Brennero che dir si voglia, permetterebbe di evitare».

Dare continuità al tratto

Oggetto di progettazioni a partire dai primi anni Duemila, l'infrastruttura ha vissuto sinora un unico, parziale, passo in avanti. L'avvio della realizzazione, avvenuto nel 2019 in seguito ad un'approvazione del Cipe di nove anni prima, del primo stralcio da Fontevivo fino a Trecasali. In territorio veronese il nuovo tracciato si svilupperebbe per 15 chilometri, mentre la maggior parte interesserebbe il Mantovano. L'arteria, a giudizio dei 4 presidenti, «garantirebbe un miglioramento dei flussi di traffico tra l'Europa centro-settentrionale ed il Tirreno, favorendo lo sviluppo del trasporto merci lungo la direttrice intermodale dal Brennero a La Spezia, con la possibilità di scambi multimodali (ferrovia-strada-nave) ulteriormente rafforzati dalla futura apertura della Galleria di base del Brennero. La nuova infrastruttura accoglierebbe, inoltre, quote significative di traffico pesante, evitando l'attraversamento dei centri abitati e sgravando i collegamenti locali. I 4 presidenti si sono anche attivati per coinvolgere i parlamentari nel sostenere questa richiesta al Governo. E fra questi figura il senatore leghista parmigiano Maurizio Campari che due giorni fa ha interrogato anche sulla Ti-Bre il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

Campari: «Ti-Bre strategica»

Nel suo intervento in commissione Campari ha sottolineato come «la Ti-Bre sia da considerare un'opera autostradale strategica non solo dal punto di vista trasportistico ma anche ambientale, visto che consentirebbe il risparmio di molte decine di chilometri ai Tir che dall'A15 per raggiungere la A22 devono arrivare a Modena. L'opera dimezzerebbe le distanze fra Parma e Verona, facendoli scendere da 125-130 a circa 65, togliendo inoltre anche traffico dall'A1 oggi congestionata». Il ministro Giovannini ha detto che «si sta completando l'allegato Infrastrutture al Def. Nel Pnrr non sono stati inseriti molti fondi per le autostrade, ma ci sono altre fonti di finanziamento. Ci sono però vincoli di bilancio da tenere presenti e la priorità è la messa in sicurezza delle infrastrutture e la loro digitalizzazione. Le priorità saranno comunque valutate con attenzione».

Gian Luca Zurlini