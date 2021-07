Cittadinanza onoraria a Saman, il sindaco Lucchi: «Per noi un onore»

Berceto Il consiglio comunale di Berceto, rispondendo al recente appello della trasmissione Rai «Chi l’ha visto?», attribuisce la cittadinanza onoraria a Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da tempo e che forse è stata uccisa dai suoi stessi famigliari. Perché (se mai ci possa essere un «perché» al femminicidio) non voleva sottostare - come si è appreso dalle intercettazioni e dalle numerose testimonianze - all’usanza dei matrimoni combinati.

Voleva insomma essere libera, anche di amare. L’idea che le amministrazioni italiane attribuiscano alla sventurata giovane la cittadinanza onoraria è stata lanciata, nella puntata dello scorso 23 giugno, da Ahmad Ejaz, il giornalista e mediatore culturale che collabora, per l’inchiesta in corso, con la conduttrice Federica Sciarelli. «Attribuire la cittadinanza onoraria a Saman significa far emergere problemi enormi che coinvolgono il nostro Paese», fa sapere il sindaco di Berceto Luigi Lucchi. «L’Italia negli ultimi 50 anni ha fatto passi da gigante, seppur insufficienti, nei diritti civili e nei diritti del mondo femminile - si legge nell’impegnativa che ha dato il via al riconoscimento postumo per la ragazza -. Il pericolo, visto il numero spropositato di femminicidi, è di rimpolpare una cultura retrograda che avevamo nei confronti della parità femminile e del rispetto della donna. Le usanze tribali di diverse comunità immigrate in Italia devono essere combattute con l’applicazione delle nostre leggi. Sono le leggi italiane che debbono essere rispettate, insieme alla Costituzione, da tutti coloro che abitano in Italia».

Saman, fa sapere Lucchi, ha tentato di avvalersi di queste leggi «ma noi non siamo stati capaci di farle rispettare in questo caso dalla sua famiglia. Resta il sacrificio e il coraggio di una ragazzina che è stata immolata sull’altare della negazione della libertà. È un onore attribuire la cittadinanza onoraria del Comune di Berceto a Saman Abbas».

Monica Rossi