Falsi bonifici, rubati 50mila euro ad un'azienda

Esperti, fantasiosi e ora più ricchi. A spese di chi non ha ancora compreso che Internet può aiutare e di molto la nostra vita. Ma anche regalarci sontuose fregature.

E' questo l'identikit dei due truffatori campani che i carabinieri di Parma hanno denunciato per il reato di frode informatica: i due sono riusciti a rubare oltre 51mila euro ad una impresa edile di Parma e per farlo hanno usato la solita tecnica del phishing, ovvero sono riusciti a farsi consegnare dalle vittime, le password di accesso al sistema di home banking. Poi, una volta ottenute le parole chiave hanno effettuato quattro bonifici diretti a due conti italiani e due stranieri. L'home banking, però, richiede per sicurezza la conferma da parte del correntista via telefono e per questo i due campani sono anche riusciti a clonare la Sim del cellulare del titolare dell'azienda che quando ha visto il buco da 50mila euro ha denunciato. Ma era ormai troppo tardi. I due titolari dei conti in Italia sono stati denunciati ma il denaro era già sparito.

lu.pe.