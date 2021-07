Gli assessori Cattani e Trevisan: «Entusiasmo e voglia di far bene»

A margine del primo consiglio comunale cui hanno partecipato in veste, l’uno di vicesindaco, l’altro di assessore, abbiamo chiesto a Devid Cattani e Marco Trevisan le prime impressioni all’ingresso nella giunta Fritelli.

«Il mio – ha detto Trevisan – è praticamente un ritorno, per quanto con numerosi cambiamenti riguardo le deleghe, ma l’esperienza maturata durante la precedente amministrazione, mi sarà senz’altro utile anche affrontando l’impegno rinnovato nel portare a termine questa legislatura. Devo dire, però, che questa sera su tutto prevale la soddisfazione, assieme a una sana dose d’entusiasmo per l’assegnazione a Cassa depositi e prestiti e QC Terme del Berzieri che, così, rimane di proprietà dello Stato, come si chiedeva da più parti e sarà gestito da una delle aziende più prestigiose al mondo nel ramo del benessere. È stato un lavoro lungo, iniziato otto anni fa e per il quale devo ringraziare il sindaco Filippo Fritelli, Massimo Garibaldi, artefice principale di questo risultato e Paolo Canepari, assessore alle terme nella prima giunta Fritelli, che ha contribuito notevolmente alla chiusura della partita. Adesso godiamocelo questo successo, che darà certamente nuova vita alla città».

Un’esperienza nuova, invece, è l’ingresso in giunta, addirittura come vicesindaco, di Devid Cattani: «Per affrontare questa sfida, resto innanzitutto un padre di famiglia, un operaio e un volontario, quindi credo che la diligenza del buon padre di famiglia mi occorrerà nella gestione di un Comune come il nostro; lo spirito costruttivo dell’operaio mi servirà a “riempire i cassetti” delle mie deleghe e, infine, la passione del volontario mi aiuterà a dedicarmi senza secondi fini a ciò in cui credo. Come vicesindaco sento un po’ di “peso sulle spalle”, ma ce la metterò tutta per fare del mio meglio».

Egidio Bandini