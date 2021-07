Maxi frode fiscale, Wally Bonvicini condannata a 10 anni e mezzo

Colpa dell'afa, forse. Che ha fermato anche i più temerari. Ma la folla dei sostenitori della pasionaria anti-Equitalia davanti al tribunale non si è vista. Solo qualche presenza in aula, ieri pomeriggio, a sostenere Wally Bonvicini e gli altri quattro imputati, mentre il presidente distillava le condanne. Dieci anni e mezzo per lei. La numero uno dell'associazione Federitalia, candidata sindaco nel 2012, non si è scomposta. «Sono assolutamente serena. Non ho commesso nessun reato. E' una sentenza ingiusta», dice. Aggiungendo sibillina: «L'accusa ha un'altra motivazione. E faremo appello».

Certo, il pm Emanuela Podda aveva chiesto 12 anni e 4 mesi, però il colpo è durissimo, considerando che diversi reati di calunnia si sono prescritti. Pene, invece, decisamente meno pesanti per gli altri imputati: 3 anni e 10 mesi per Barbara Oleari e 2 anni e mezzo per Giuseppe Antoniazzi, tutte due parmigiani. Quattro anni e 10 mesi, invece, per Sante Scian, originario di Pordenone, considerato il braccio destro della Bonvicini, e 3 anni per il toscano Sauro Terzuoli. Tutti accusati di associazione a delinquere, perché tra il 2011 e il 2017 – secondo l'accusa – avrebbero mandato avanti un sistema oliatissimo per frodare il fisco. Società sparse tra Slovenia, Croazia e Senegal facevano girare le ruote del meccanismo, ma dal marzo 2012 sarebbe stata l'associazione parmigiana antiusura Federitalia, di cui la Bonvicini è la fondatrice, a fare da schermo. In totale, considerando anche quanto sarebbe stato sottratto da alcuni degli altri imputati, il collegio, presieduto da Gennaro Mastroberardino, ha disposto la confisca di beni per oltre 10 milioni di euro. All'Agenzia delle Entrate, che si era costituita parte civile, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro che i condannati dovranno versare in solido.

Più di tre anni di processo. Quasi quattro da quando fu arrestata, insieme ad altre sette persone, dopo l'operazione «Parola d'ordine», portata avanti dalla Finanza. Paladina dei diritti dei vessati dalle cartelle esattoriali, secondo chi ancora la sostiene. Per la procura, invece, una «spregiudicata affarista», che avrebbe creato un meccanismo basato su un rompicapo di società sparse tra la nostra penisola e alcuni Paesi stranieri: una miriade di trust, con il «trustee» (il gestore) fittiziamente residente in Slovenia. A volte era la stessa Bonvicini a figurare come legale rappresentante delle aziende, ma più spesso avrebbe agito in nome e per conto di Diaw Ababacar, prestanome senegalese.

Ruoli minori per gli altri imputati, che avrebbero comunque preso parte alle attività illecite. In particolare, i parmigiani Antoniazzi e Oleari, rispondendo alle decine di telefonate che arrivavano ogni giorno alla sede di Federitalia, avrebbero convinto le persone a presentare la documentazione per poi far valutare il caso agli «esperti» dell'associazione antiusura, predisponendo le varie pratiche.

Tra apparizioni in tv, dibattiti e incontri, Wally Bonvicini aveva fatto una marea di proseliti. E soprattutto clienti. Perché le pratiche predisposte dall'associazione costavano almeno qualche centinaia di euro. Mosse che sarebbero state mirate. Federitalia, a partire dal 2012, aveva cominciato a inondare le procure di denunce per usura ed estorsione nei confronti di Equitalia e delle banche. Azioni strumentali, secondo l'accusa, per avere la possibilità di usufruire della sospensione della procedura esecutiva grazie al Fondo vittime dell'usura: un tempo che consentiva il trasferimento dei patrimoni all'estero.

Tutto alla luce del sole, invece, secondo la numero uno di Federitalia. Che continua a respingere le accuse. Ma le sue «spiegazioni» non hanno - almeno per ora - convinto i giudici.

Georgia Azzali