Sostituire un medico di famiglia? Una missione (quasi) impossibile

Sostituire un medico di famiglia è diventata una vera e propria sfida. Lo sanno bene i 1600 pazienti di un medico di medicina generale con l'ambulatorio a San Pancrazio che per motivi personali ha dovuto dimettersi e da lunedì non sarà più in servizio.

L'Ausl infatti non è riuscita a trovare un sostituto e ora i pazienti, nel giro di pochi giorni, sono chiamati a scegliere un nuovo medico.

La comunicazione dell'Ausl che avvertiva i pazienti del cambio è arrivata nella buca delle lettere soltanto lunedì scorso. Nella missiva si dice che tutti i pazienti devono trovare un sostituto entro lunedì tramite Fascicolo sanitario elettronico, oppure inviando una richiesta mail all'Ausl o recandosi al Cup. In tanti in questi giorni hanno scritto e telefonato alla «Gazzetta» per lamentarsi della tempistica con cui è avvenuta una così importante comunicazione.

«Chi è in vacanza o deve partire come fa a trovare un sostituto in così poco tempo?» lamenta un lettore. «Perché dover fare lunghe code in un Cup in piena estate?» affermano altri.

La replica di Balestrino

«Una volta recepite le dimissioni – spiega Antonio Balestrino, direttore del distretto di Parma dell’Ausl - sono state attivate tutte le procedure previste dalla normativa per garantire il conferimento di incarico provvisorio ad altro medico, che hanno dato esito negativo. Ad ogni assistito è stata quindi inviata una nota informativa il 22 giugno con l'invito a scegliere un nuovo medico di famiglia». «Assicuro - rimarca - che nessuno resterà senza assistenza; gli oltre 1600 assistiti possono scegliere tra i medici titolari che hanno posti disponibili». «Dal prossimo autunno - aggiunge - è prevista l’assegnazione di due nuovi incarichi di medici titolari nel quartiere Pablo Golese». Lo scorso anno i medici famiglia a Parma e provincia erano 275, di cui 133 nel distretto di Parma; 32 quelli che hanno smesso di lavorare, 25 gli assunti. Ad oggi invece, i medici di famiglia a Parma e provincia sono 270, di cui 129 nel distretto di Parma, 13 i cessati, 9 gli assunti.

L'iter per la sostituzione

Ogni volta che il numero di medici di medicina generale si riduce e crea una carenza di assistenza, l’Ausl segnala alla Regione, entro la fine di marzo di ogni anno, il proprio fabbisogno. In attesa che la Regione concluda l’iter per l’assegnazione del posto da titolare, l’Ausl assegna (quando possibile) il posto ad un medico incaricato provvisorio. Agli assistiti del medico che ha presentato le dimissioni, l'Ausl invia una lettera informandoli della data di cessazione dell’attività e, se ha individuato un incaricato provvisorio, li informa che la continuità assistenziale è garantita da quest’ultimo (in questo caso il medico è assegnato d’ufficio). Se invece non viene individuato l’incaricato provvisorio perché non è risultato disponibile nessun professionista presente nell'apposita graduatoria aziendale, l'Ausl invita il cittadino a scegliere un nuovo medico, nella rosa di professionisti che hanno posti disponibili.

Il commento di Muzzetto

«I medici di medicina generale, sono chiamati a lavorare in forme associate – dichiara Pierantonio Muzzetto, presidente dell'Ordine dei medici - entrando in una dinamica nuova della medicina di famiglia. Questo cambiamento presuppone la presenza di maggiori risorse umane e finanziarie»

«A livello formativo - prosegue - bisogna superare la strettoia che si crea al momento dell'inserimento lavorativo. Per farlo bisogna rivedere i meccanismi di formazione, prevedendo un percorso di preparazione sul campo e un passaggio di consegne tra medici. La collaborazione tra istituzioni rimane fondamentale».

Luca Molinari