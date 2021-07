Nuova Tari, sconti per le imprese colpite dalla crisi

E’ stata approvata dal Consiglio comunale la manovra inerente la Tari. Le tariffe Tari per le famiglie sostanzialmente non cambiano. Anzi, fino a quattro occupanti c’è una lieve riduzione.

Tra i Comuni che hanno lo stesso peso di Fidenza - fascia tra 20 mila e 30 mila abitanti - il vantaggio della Tari fidentina, fa sapere il Comune, è considerevole. Un esempio: una famiglia tipo di quattro occupanti, a Fidenza paga 212,47 euro, nella reggiana Scandiano 302 euro e nella modenese Formigine 288 euro.

«Con la nuova Tari 2021 proteggiamo famiglie e imprese, dimostrando sul campo che vivere e lavorare a Fidenza offre vantaggi consistenti. Spiegata semplice, un ristoratore fidentino paga 1.000 euro in meno di un suo collega reggiano o modenese. Ci riusciamo con una gestione 100% fidentina del servizio e camminando in mezzo alla rivoluzione introdotta dal Governo col Testo unico ambientale», ha spiegato il sindaco Andrea Massari.

«La rivoluzione rifiuti – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e allo Sviluppo economico, Franco Amigoni - come l’ha definita la Confartigianato nazionale, riguarda le industrie che devono gestire in proprio i rifiuti speciali e ciò può ridurre la base imponibile Tari. Una spinta in più che si inserisce nel lavoro per costruire un’economia circolare».

Come ha affrontato il Comune questa fase? Con tre leve. Primo: migliorando e specializzando sempre più la società pubblica San Donnino Multiservizi che si occupa del ciclo dei rifiuti.

Nel 2020 San Donnino ha raccolto 270 tonnellate e nel 2021 prevede di raggiungere quota 380 tonnellate. Il secondo step è quello del lavoro costante per recuperare materia. Nel 2020 la raccolta differenziata è giunta all’82% (+ 2 punti rispetto al 2019) e questo virtuosismo eccezionale dei fidentini ha permesso di portare a casa, dal 2016 ad oggi, 807 mila euro di bonus regionale, tutti destinati alla riduzione delle bollette. Grazie al bonus un ristorante/bar ha risparmiato 225 euro dal 2016 ad oggi.

Terzo: da un lato si combatte l’evasione (obiettivo 2021: recuperare 100.000 euro) e, dall’altro lato, le imprese più colpite dalla pandemia vengono aiutate con forti riduzioni della parte variabile della Tari. Grazie a 277.000 euro statali ci sono tagli dell’80% per bar, ristoranti, pasticcerie, impianti sportivi, agriturismi. Oppure tagli del 45% per parrucchieri, cartolerie, ferramente, negozi di abbigliamento e calzature e, ancora, del 25% per commercio all’ingrosso.

Considerando tutto questo, l’impatto della riforma statale si contiene tra il 2 e il 3% per le utenze non domestiche. Sono 9 euro in più per un ufficio, 5 euro per un falegname, 4 euro per un capannone industriale.

Ma c'è in arrivo una novità: nel 2022 in tutta Fidenza per tutte le utenze (domestiche e non) partirà la tariffazione puntuale. Significa che chi meno produrrà rifiuti indifferenziati (cioè quelli che finiscono nel giro dei non recuperabili), meno pagherà.

