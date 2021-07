Tutti lo vogliono: ma per molti resta un'illusione

Vi ricordate? Un tempo si diceva: «Grande è la confusione sotto il cielo. La situazione, quindi, è eccellente». Ora parlando del green pass, il magico certificato che dovrebbe permetterci di tornare a viaggiare, ci si ritrova proprio in quella situazione: solo che la confusione è addirittura enorme. E la situazione, purtroppo, un disastro assoluto.

Sì, perché da una parte ci sono gli annunci sul sito del Ministero che, tronfio, proclama che è «il momento di ripartire in sicurezza con la certificazione verde che rende più semplice l'accesso agli eventi in Italia e facilita gli spostamenti in Europa». Mentre dall'altra ci sono le persone che le provano tutte per avere il pass. E invece si trovano invischiati nel paradosso perfetto. Quello da cui non si esce.

Per capirlo occorre fare un rapido sunto: secondo quanto comunicato dal 17 giugno, è attiva la piattaforma nazionale per ottenere la certificazione verde mentre da ieri è operativo il documento. Che spetta di diritto a chi ha fatto la vaccinazione anticovid o è guarito dalla malattia negli ultimi sei mesi.

Tutto bene allora? Non proprio. Perché il racconto di molti lettori conferma che tra la teoria e la prassi, ahimè, ce ne passa. «Io sono negativo da marzo ma non riesco ad ottenere la certificazione come guarito - spiega un lettore che si firma Andrea. - In più da allora ho fatto una sola dose di vaccino come previsto per chi è stato contagiato. In questo modo però non risulto né come guarito né come vaccinato perché, per questo, ne servono due».

Un caso? Pare proprio di no. Sono diversi i guariti snervati e con le vacanze alle porte che hanno infatti provato a chiedere lumi ai numeri verdi regionali e nazionali. «Quello del Ministero, l' 800912491, l'ho chiamato almeno una ventina di volte. Dopo aver ascoltato per circa un minuto e 40 secondi una voce registrata che spiega le norme sulla privacy scatta l'annuncio: “gli operatori sono impegnati”. E si deve richiamare - allarga le braccia Grazia. - Quando, però, non è dato sapere».

Ci sarebbe materia già per irritarsi. Ma non è finita: in rete infatti sono cominciati a circolare i mugugni e quindi il Ministero ha ammesso il disguido confermando che per i guariti l'sms con i codici necessari per il pass sarebbe arrivato «entro il 28 giugno». Inutile dirlo: molti malati non lo hanno mai ricevuto. Entro il 30, sempre secondo il sito, poi sarebbero stati «liberati» i guariti che hanno ricevuto la dose unica richiesta. Ma non ce n'è traccia. Ultimo dettaglio: molti guariti che hanno correttamente aspettato a vaccinarsi oltre i tre mesi previsti dalle linee guida ora vedono bloccate le vaccinazioni ben oltre la metà di agosto. E per loro le vacanze dovrebbero slittare verso l'autunno.

Se ci aggiungete che le farmacie, spesso, si rifiutano di stamparlo per i fortunati che lo hanno ricevuto ma non hanno stampanti in casa o dimestichezza con la tecnologia, si arriva a capire che per chi vuole partire per l'estero rimane una sola via: farsi un tampone nelle 48 ore prima del viaggio. Peccato che il tampone sia a pagamento mentre il pass sarebbe gratis. Grande è la confusione. L'eccellenza un po' meno.

Luca Pelagatti