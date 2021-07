Aria pura, pace, laghi, boschi, prati e 6 rifugi: l'incanto dell'estate sul nostro Appennino

Beatrice Minozzi

Aria fresca e pura, stretto – anzi strettissimo – contatto con la natura, silenzio, pace e tranquillità. Potrebbe sembrare un sogno, soprattutto in questi primi bollenti giorni dell'estate 2021, ma non lo è: per realizzarlo basta trascorrere qualche giorno in uno dei rifugi abbarbicati sulle montagne del nostro Appennino.

In provincia

In provincia di Parma ce ne sono sei: il più «famoso» è sicuramente il Rifugio Cai Mariotti del Lago Santo, ma non da meno sono il Rifugio Lagdei, il Rifugio Lagoni, il rifugio Prato Spilla, il Rifugio Monte Penna e il Rifugio Faggio dei Tre Comuni. I primi tre si trovano in territorio cornigliese, in alta Val Parma, perla turistica del Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano e luogo del cuore per molti parmigiani. Qui, nel cuore della piana di Lagdei, sorge l'omonimo rifugio. Situato a 1250 metri di quota, incorniciato da un bosco di faggi e conifere, il Rifugio è anche punto informativo del Parco Nazionale. Rimarrà aperto tutti i giorni fino al 15 settembre e offre bar, ristorante e alloggio con 9 camere con bagno privato – tra cui una matrimoniale e una singola realizzate grazie al Parco Nazionale nella «Casa nel bosco», un'ex caserma forestale a 150 metri dal Rifugio - per un totale di 38 posti letto.

Gli eventi

Tra gli eventi che costelleranno quest'estate 2021 non si possono non citare le attesissime «Lunate» con la guida Gae Antonio Rinaldi, che mostrerà agli escursionisti un Appennino da ammirare sotto un'altra luce, quella della luna piena. Per info e aggiornamenti www.rifugiolagdei.it oppure Fb Rifugio Lagdei. E da Lagdei si parte - a bordo di una seggiovia monoposto - per raggiungere il Rifugio Cai Mariotti del Lago Santo, affacciato sulle rive dell'omonimo lago, a quota 1507 metri, e crocevia dei sentieri (tra cui il neonato sentiero Italia lungo circa 7mila chilometri, di cui il rifugio è «punto tappa») che conducono in alcuni dei luoghi più suggestivi del crinale appenninico. Il Rifugio, punto di partenza ideale per raggiungere alcune delle vette più blasonate dell'Alta Val Parma come il Marmagna, l'Aquila e il Roccabiasca, offre 42 posti letto suddivisi in cinque camere, oltre che bar e ristorante con cucina tipica. È posto tappa del neonato sentiero Italia. Per info www.rifugiomariotti.it, Fb Rifugio Mariotti oppure 0521889334, 3492260668.

La sterrata

Si raggiunge percorrendo 5 chilometri di strada sterrata (chiusa al sabato e la domenica di luglio e agosto, quando è attivo un comodo servizio navetta) il rifugio Lagoni, che si trova a quota 1350 metri sulle rive dei laghi Gemini. Escursioni, pesca nei laghi ed arrampicate le attività principali che si possono fare partendo dal rifugio, che tutti i giorni accoglie gli avventori con bar, ristorante e 25 posti letto suddivisi in camerate con servizi al piano. Per info www.rifugiolagoni.it, Fb Rifugio Lagoni oppure 0521889118. Bisogna spostarsi poco più in là, verso la Val Cedra, in territorio monchiese, per raggiungere Prato Spilla e il suo rifugio, incastonato in una conca glaciale a quota 1350 metri. Punto di partenza - grazie anche alla seggiovia Rio Spilla che conduce a quota 1700 metri - per raggiungere il crinale appenninico – si arriva a quota 1800 metri, da dove ammirare un panorama mozzafiato sul Golfo di La Spezia - e alcuni dei laghi più suggestivi del Parco dei Cento Laghi, come i laghi del Sillara, il Verde, il Ballano, il Palo e lo Squincio. Bar, ristorante e rifugio – con 21 camere per un totale di circa 40 posti letto - saranno aperti tutti i giorni dal 10 luglio (per ora aperto solo nel fine settimana) quando dovrebbe entrare in funzione anche la seggiovia Rio Spilla. Tante le iniziative in programma, su cui spiccano l'inaugurazione della seggiovia e dei lavori sul piazzale e sull'albergo finanziati da Parco Nazionale e Provincia, con la collaborazione del Comune, che si terrà intorno alla metà di luglio. Per info www.pratospilla.pr.it, info@pratospilla.pr.it oppure 0521880194.

Le attività

Altra valle - questa volta si arriva in Val Taro - altra sponda della provincia: il rifugio del Monte Penna si trova nel comune di Bedonia, a quota 1400 metri, è il punto di partenza ideale per raggiungere la vetta del Monte Penna o il lago di Setterone. Tante le attività in programma: dagli appuntamenti musicali della domenica pomeriggio alla visita agli animali, tra cui anche una muta di cani da sleddog.

I lavori

Il rifugio è aperto tutti i giorni con bar, ristorante e un terreno dove sostare in camper o mettere le tende per la notte. È anche possibile pernottare in una struttura poco distante, il Rifugio Faggio dei Tre Comuni, che attualmente è in fase di ristrutturazione: l'Unione dei Comuni, proprietaria dell'edificio, sta infatti svolgendo lavori di efficientamento energetico che potrebbero terminare entro la fine dell'estate. Per info Fb Rifugio Monte Penna oppure 3477959286.