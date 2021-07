Barbara Cavanna è morta a 52 anni: sui social un'ondata di messaggi carichi di affetto

Aveva solo 52 anni, Barbara. Ha combattuto la sua battaglia come un'autentica guerriera, ma non ce l'ha fatta. E ora la città è sgomenta. Barbara Cavanna era molto conosciuta in particolare per avere gestito per oltre dieci anni il Rock Cafè, a Coduro, nell'immediata periferia cittadina.

Carattere aperto e cordiale, grande spontaneità, da alcuni anni lavorava alle dipendenze della Pinko, reparto resi. Borghigiana, Barbara, aveva accusato le prime avvisaglie di una crudele malattia alcuni anni fa, ma era riuscita ad andare avanti aiutata da un grande coraggio e da una poderosa forza d'animo. Poi purtroppo alcuni mesi fa, il male si è fatto più aggressivo. Lo ha combattuto con tutte le sue forze. Sino alla fine. Come ha ricordato commossa l'adorata figlia Silvia, la sua mamma era riuscita a scherzare con i medici e a scambiare battute, sino a pochi giorni fa, nonostante la sofferenza. La sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la città, perché in tanti conoscevano Barbara e il suo sorriso. Perché era proprio il sorriso la prima cosa che colpiva di Barbara: veniva prima di tutto. Sui social non si contano i messaggi di addio: in tanti hanno voluto salutarla e stringersi in un affettuoso abbraccio alla sua famiglia. Uno fra tanti. «Mi unisco al dolore di molti amici. Con Barbara ho condiviso quarant'anni di professione, pure le malattie, con le ansie, le speranze, le delusioni, che le accompagnano. Barbara è sempre stata forte e coraggiosa, di esempio per tutti e sono onorato di avere avuto la sua amicizia . Buon viaggio cara Barbara, un abbraccio forte».

Barbara Cavanna ha lasciato la figlia Silvia con Gian Marco, la mamma Ettorina, il papà Pierdomenico ,il compagno Federico, il fratello Claudio, il nipote Lorenzo. Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 9, nella chiesa di San Michele.

s.l.