Berceto, sentenza sul camping

Roberto Longoni

Berceto - Di 220 piazzole di sosta presenti nel campeggio, solo 18 erano vuote, pronte ad ospitare villeggianti muniti di tenda o roulotte o camper. Su due si trovavano roulotte mentre continuava a carcasse, una era occupata da un cumulo di scarti da demolizione. Ovunque, invece, campeggiavano (in tutti i sensi) bungalow: se ne contavano 150, ben «radicati» al suolo, provvisti di basamenti di cemento, allacciati alle reti idriche ed elettriche e alle fosse settiche (quando i reflui fognari non venivano scaricati nel bosco a pochi metri dal Baganza). Una schiera di «casette» con tanto di gazebo, pergolati, caminetti e forni e barbecue metallici o di pietra. Fisse apparivano anche le roulotte: delle 49 presenti nel camping, solo due erano dotate di targhe associate a veicoli in grado di spostarle, le altre, ormai parti integranti dei fabbricati, erano «anonime» o con la targa associata a veicoli dei quali da tempo era stata denunciata la rottamazione. Questo quanto apparve ai carabinieri che nel novembre del 2017 si presentarono al camping I Pianelli con un ordine di sequestro preventivo. L'ipotesi di reato era che il campeggio in realtà fosse stato trasformato in una sorta di villaggio turistico permanente senza le autorizzazioni e violando gli strumenti urbanistici. Il blitz concluse indagini cominciate l'anno precedente dai militari della stazione di Berceto coordinati dalla procura della Repubblica (al pm Giuseppe Amara, che ha gestito il fascicolo in un primo tempo, trasferito di sede, è succeduto il pm Umberto Ausiello). Questo quanto apparve ai carabinieri che nel novembre del 2017 si presentarono al camping I Pianelli con un ordine di sequestro preventivo. L'ipotesi di reato era che il campeggio in realtà fosse stato trasformato in una sorta di villaggio turistico permanente senza le autorizzazioni e violando gli strumenti urbanistici. Il blitz concluse indagini cominciate l'anno precedente dai militari della stazione di Berceto coordinati dalla procura della Repubblica (al pm Giuseppe Amara, che ha gestito il fascicolo in un primo tempo, trasferito di sede, è succeduto il pm Umberto Ausiello). Questo quanto apparve ai carabinieri che nel novembre del 2017 si presentarono al camping I Pianelli con un ordine di sequestro preventivo. L'ipotesi di reato era che il campeggio in realtà fosse stato trasformato in una sorta di villaggio turistico permanente senza le autorizzazioni e violando gli strumenti urbanistici. Il blitz concluse indagini cominciate l'anno precedente dai militari della stazione di Berceto coordinati dalla procura della Repubblica (al pm Giuseppe Amara, che ha gestito il fascicolo in un primo tempo, trasferito di sede, è succeduto il pm Umberto Ausiello). ipotesi di reato era che il campeggio in realtà fosse stato trasformato in una sorta di villaggio turistico permanente senza le autorizzazioni e violando gli strumenti urbanistici. Il blitz concluse indagini cominciate l'anno precedente dai militari della stazione di Berceto coordinati dalla procura della Repubblica (al pm Giuseppe Amara, che ha gestito il fascicolo in un primo tempo, trasferito di sede, è succeduto il pm Umberto Ausiello). ipotesi di reato era che il campeggio in realtà fosse stato trasformato in una sorta di villaggio turistico permanente senza le autorizzazioni e violando gli strumenti urbanistici. Il blitz concluse indagini cominciate l'anno precedente dai militari della stazione di Berceto coordinati dalla procura della Repubblica (al pm Giuseppe Amara, che ha gestito il fascicolo in un primo tempo, trasferito di sede, è succeduto il pm Umberto Ausiello).

Due le persone rinviate a giudizio per la vicenda: il 75enne presidente della cooperativa Turismo sportivo, e un 71enne all'epoca dei fatti legale rappresentante della cooperativa. Il primo era accusato di lottizzazione abusiva; inoltre, insieme con l'altro, di falsità ideologica (che sarebbe stata commessa durante la presentazione di una domanda di autorizzazione dello scarico delle acque reflue) e di aver trasgredito al Tulps, omettendo di trasmettere entro le 24 ore previste alle locali autorità di pubblica sicurezza le generalità di nove ospiti che avevano trascorso un periodo di vacanza nel campeggio nell'estate del 2016.

Il primo atto della vicenda giudiziaria si è chiuso per entrambi, il primo difeso dagli avvocati Giorgio Pagliari e Matteo Sollini, l'altro da Samuele Quaini. Sia il falso ideologico che l'omessa trasmissione dei dati alle forze dell'ordine sono andati prescritti per entrambi gli imputati. Invece, per la lottizzazione abusiva, il 75enne è stato condannato dal giudice Nicola Giusteschi Conti a tre mesi di arresto e al pagamento di un'ammenda di 18mila euro. Ma è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione. Inoltre, e questa è di certo una notizia attesa a Berceto, il giudice ha disposto il dissequestro dell'area. Ma c'è un ma: condizione necessaria perché ciò avvenga è che tutti i manufatti abusivi vengano rimossi.