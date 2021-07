Caso Cilindrone: tutti assolti

Roberto Longoni

Sei assoluzioni su sei. Dal Cilindrone di Lemignano è saltato fuori questo. Non una magia, ma una sentenza emessa nel primo pomeriggio di ieri dal giudice Annalisa Dini, al termine di un processo «tecnico», basato su perizie e controperizie che hanno visto avvicendarsi al banco dei testimoni consulenti di varie specializzazioni, tra i quali anche il professor Marco Savoia, direttore del Centro interdipartimentale di ricerca industriale Edilizia e costruzioni dell'Università di Bologna. Esperto di Ingegneria sismica, il docente era tra i testi della difesa: tra le accuse mosse per l'inconfondibile edificio di vetro delle Trancerie emiliane che si affaccia su via Spezia c'era anche quella di non aver depositato il piano antisismico. Come di aver aumentato la cubatura (di una dozzina di metri) senza autorizzazione. Infine, era ipotizzata anche l'apertura di un varco luce non autorizzato. Nessuno di questi presunti abusi edilizi ha retto: le assoluzioni sono state accompagnate dalla formula «perché il fatto non sussiste». Formula piena.

Un'ottima notizia per il cuore novantenne di Pietro Felisa, fondatore (nel 1955) delle Trancerie emiliane: il suo nome figurava tra quelli degli imputati insieme con quelli dell'architetto Lorenzo Zanichelli, l'ingegnere Paolo Oddi, il tecnico Alberto Ferrari e Andrea e Alessandro Santi della ditta Someco. Tutti assolti, come si è detto. Come il Cilindrone, che la sua «pena», però, l'ha scontata. Sottoposto a sequestro probatorio il 12 dicembre del 2018, ha subito le offese del tempo e non solo di quello: i ladri se ne sono infischiati dei sigilli apposti dalla Polizia municipale e lo hanno alleggerito di almeno una parte dei cavi elettrici. Una beffa nemmeno troppo indolore per un edificio (del valore di una quindicina di milioni) neonato, per il quale era già stato firmato un contratto d'affitto con la Bormioli Pharma: contratto saltato per cause di forza maggiore, dopo il sequestro, canoni d'affitto persi e, anzi, penali da pagare.

«Esprimiamo viva soddisfazione perché è emerso ciò che noi fin da subito avevamo affermato con forza - sottolinea Vittorio Manes, docente di Diritto penale a Bologna e difensore di Pietro Felisa -. Cioè l'assoluta regolarità e correttezza nelle scelte tecniche nelle condotte della proprietà della famiglia Felisa e dei tecnici che hanno lavorato a questa importante opera», In piena sintonia con il collega Giorgio Pagliari, al suo fianco nella difesa del presidente delle Trancerie emiliane: «Non posso che esprimere soddisfazione per l'esito del processo, avendo assunto la difesa convinta delle ragioni di diritto che escludono la responsabilità del cliente».

Nadia Felisa, che con i fratelli Franco e Paolo affianca il padre Pietro nella cabina di comando dell'azienda di strada Manara, va oltre e parla di «felicità» per questa sentenza. «Siamo i committenti del Cilindrone - spiega - e come tali abbiamo incaricato dei superprofessionisti che hanno svolto in modo egregio il loro lavoro. Possiamo dire, almeno al momento (non sappiamo se il pm impugnerà) giustizia è fatta. Come committenti abbiamo scelto sì e no il colore delle mattonelle. Siamo impresari, produciamo lamierini magnetici per motori di corrente: in un primo tempo volevamo trasferire la nostra sede lì. Poi, per la durata dei lavori, abbiamo dovuto puntare su strada Manara e quella costruzione si è resa disponibile per l'affitto alla Bormioli Pharma. Poi è scoppiato tutto questo. E siamo stati colti di sorpresa perché ci sentivamo sicuri, sapendo di esserci affidati a professionisti seri. Possiamo davvero dire che nella giustizia si può credere, se si hanno tutte le carte in regola. Certo, tre anni per un processo non sono molti, ma per un imprenditore sono un'enormità. Per fortuna che, nonostante il danno economico, non siamo falliti».