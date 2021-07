Colser: fatturato oltre i 100 milioni, nuove opportunità in Italia

Andrea Violi

Oltre cento milioni di fatturato, un patrimonio netto di circa 21 milioni di euro, il consolidamento del ruolo di operatore nazionale. Colser archivia il 2020 con un bilancio positivo e con diversi obiettivi per il prossimo triennio, che vedrà Cristina Bazzini ancora al timone: l'assemblea dei soci, nei giorni scorsi, l'ha riconfermata presidente e lei assicura che andrà avanti «con grande passione».

Crescita nel 2020

«Il 2020 è stato un anno difficile per l'impresa e per tutto il Paese - dice la presidente di Colser -. I nostri operatori sono stati chiamati in prima linea, dagli ospedali alle case di riposo, ma anche in tutto il privato che ha potuto lavorare, come il Farmaceutico e l'Alimentare. Nell'anno della pandemia siamo riusciti a raggiungere uno dei nostri obiettivi: i 100 milioni di fatturato. Per noi è stato anche un anno di soddisfazione, soprattutto con una crescente consapevolezza dell'importanza dei servizi di pulizia, del cleaning, che garantiscono la salute pubblica. E ci hanno aperto nuove possibilità di business. Uno degli obiettivi del prossimo futuro è puntare a un riconoscimento di questi lavoratori in termini di professionalità. Con le associazioni di categoria stiamo lavorando per avere regole certe nel settore». Anche nelle gare di appalto, affinché la questione costi non vada a scapito della qualità.

Un'altra cifra importante è 21 milioni di patrimonio netto: «L'aumento del fatturato ha portato buoni risultati in termini di marginalità, rafforzando ancora il nostro patrimonio. E ci ha permesso un riconoscimento verso i soci utilizzando la forma dei ristorni, uno degli istituti propri della cooperazione, e tramite le operazioni di welfare» (un progetto che coinvolge oltre 6.800 lavoratori di tutto il gruppo Colser-Auroradomus).

Ambiente e digitale

Altre parole chiave sono sostenibilità ambientale e digitalizzazione. A seconda dei settori di Colser, i temi sono l'attenzione per i prodotti chimici ecosostenibili, l'adozione di macchinari a basso consumo, la qualificazione e formazione degli addetti, il risparmio idrico, il calcolo delle emissioni di Co2 nei servizi. Quanto alla sostenibilità, sottolinea la Bazzini, «stiamo investendo sulla ricerca e sviluppo». Tra l'altro l'azienda ha la certificazione Ecolabel (assegnata a prodotti o servizi che uniscono qualità e ridotto impatto ambientale) e la divisione Green è legata allo sviluppo dei servizi ecosostenibili.

E la digitalizzazione? «Su alcuni comparti puntiamo a mantenere l'occupazione con operatori non più generalisti ma qualificati per far funzionare la tecnologia del futuro, come la robotica o lo smart building». Un esempio è il recentissimo affidamento per 10 anni a Colser, in partenariato pubblico-privato, dei servizi di smart building management dell'Università Iuav di Venezia, per oltre 18,5 milioni. In pratica non ci sarà una gestione dei servizi per settori ma una specie di cabina di regia dalla tecnologia legata alla didattica all'allestimento delle aule, dalla videosorveglianza a un portierato avanzato. «Il PPP è più nuovo nel settore dei servizi, siamo fra i primi a livello nazionale soprattutto nei servizi del soft facility», continua Cristina Bazzini.

Le prospettive

Il futuro mette le radici in un anno duro come il 2020, ancor più complicato per le figure che operano nel settore sanitario. Fra gli obiettivi per il mandato 2021-2023: far crescere le divisioni della cooperativa, rafforzare la sostenibilità ambientale e sociale e lo sviluppo digitale.

Il livello di fatturato «conferma il fatto che ci troviamo fra i primi competitor nazionali, che hanno i requisiti per partecipare a gare impegnative come quelle ospedaliere o negli stabilimenti industriali. Vogliamo continuare lo sviluppo. E con Consip Sanità completiamo il progetto nazionale: porteremo la nostra bandiera al sud». Nei primi mesi dell'anno infatti Colser si è aggiudicata, come capofila di un Rti, due lotti 2 e 9 di Consip Sanità, la centrale acquisti della Pubblica amministrazione, e rafforzerà la sua presenza in Campania, Puglia e Basilicata con convenzioni per oltre 200 milioni. Un altro obiettivo è rafforzare Colser Log, la divisione dell'outsourcing logistico creata nel 2020, che si aggiunge alle divisioni Cleaning, Tech, Services e Green.

L'area sociale del gruppo ha subito le ripercussioni maggiori dall'emergenza sanitaria. Per questo anche il suo ampliamento al fianco dei servizi integrati sarà al centro del piano di sviluppo di Colser-Auroradomus nei prossimi tre anni.

Il futuro, insomma, si annuncia ricco di sfide.