Madregolo piange Renato, «gigante buono»

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Renato Ramelli Coperchini, 44 anni, stroncato da un infarto, ha destato profondo cordoglio a Madregolo e nel collecchiese. Gli amici di sempre lo piangono sconvolti. «Era un gigante buono – lo ricordano – fisico possente, fin da ragazzo si è distinto per la sua vivacità, l’intelligenza, la generosità». Dopo aver frequentato le elementari nella piccola frazione, e le medie a Collecchio, Renato si è diplomato in ragioneria e, verso la fine degli anni Novanta, è entrato in Parmalat come guardia del corpo di Calisto Tanzi. Un’esperienza, questa, che ricordava spesso con piacere e che aveva svolto con grande passione.

Aveva fatto il militare come carabiniere e questo lo aveva preparato ad affrontare il proprio lavoro con consapevolezza, mettendo a frutto le proprie esperienze.

Attualmente era addetto alla sicurezza sempre alla Parmalat, dove i colleghi di lavoro lo ricordano come una persona affabile, professionalmente preparata e rispettosa del prossimo. In passato era stato anche milite dell’Assistenza volontaria di Collecchio, Sala e Felino ed aveva giocato, in gioventù, a rugby.

«Ci siamo sentiti alcuni giorni fa – spiega un amico – e ci eravamo messi d’accordo per prendere un caffè assieme. Nulla lasciava presagire questo tragico destino». La comunità di Madregolo è sgomenta.

«Eravamo molto legati – prosegue un coetaneo – siamo cresciuti insieme. Ricordo le partite a calcio vicino alla chiesa, ricordo il suo sorriso rassicurante, i suoi modi garbati. Era dotato di una grande umanità e sensibilità: abbiamo vissuto un’infanzia felice, ci mancherà».

«Era un ragazzo dal cuore grande, generoso, affidabile – dicono alcuni madregolesi – da ragazzo è stato un punto di riferimento per tanti giovani per la sua rettitudine, l’onestà, per essere protettivo e comprensivo verso gli altri».

Lo piangono le sorelle Rosi, Lucia e Claudia e la compagna Gabriella. I funerali si svolgeranno oggi, alle 9, patendo dalla Sala del Commiato della ditta Bola di Felino per il tempio di Valera.

