Nuove tecniche, ora i ladri usano il carrello

Luca Pelagatti

Una volta si diceva di diffidare degli sconosciuti. Ora, evidentemente, la situazione è molto peggiorata. E si deve fare attenzione anche ai carrelli per la spesa.

Lo dimostra una nuova tecnica elaborata dai ladri che da tempo bazzicano i parcheggi dei supermercati cercando persone distratte da derubare.

Ma ormai di vittime svagate se ne trovano sempre meno e quindi i balordi si sono inventati una diversa strategia. Che sfrutta, appunto, il classico carrello per la spesa. Per capire cosa accade basta ascoltare il racconto di una delle vittime che era, nei giorni scorsi, si è presentata all'Esselunga di via Emilia Est con la lista in mano e l'intento di riempire la dispensa. Finendo però per tornare senza soldi, cellulare e documenti. Ma con parecchia rabbia in corpo.

«Erano circa le dieci di mattina e ho parcheggiato la macchina nello spazio sotterraneo - spiega la derubata che vuole raccontare la propria storia per mettere sull'avviso le altre persone.- Ho girato tra gli scaffali, preso quello che mi serviva e alla fine sono tornata alla mia macchina. Come è normale, ho caricato i sacchetti con gli acquisti nel baule e poi sono andata a riporre il carrello. Visto che conosco il rischio ho portato con me la borsetta che, per scrupolo, non depongo neppure mai nel carrello». Già, ma come detto, i ladri si sono ingegnati. Ed ecco allora il colpo di scena.

«Sono risalita in auto, ho messo in moto e dalla telecamera che copre il retro della vettura ho notato che c'era un carrello proprio dietro che mi impediva di fare retromarcia. Dopo qualche attimo di attesa, vedendo che intorno non c'era nessuno che poteva averlo lasciato momentaneamente, sono scesa per spostarlo e, ovviamente non ho chiuso la macchina. E' bastata quella frazione: qualcuno che si era probabilmente appostato, ha allungato in un lampo la mano, ha arraffato la mia borse e l'ultima cosa che ho notato è stata una macchina bianca che era li a fianco che partiva facendo cantare le gomme. Ho subito intuito l'accaduto e quando ho controllato ho avuto la conferma di essere stata derubata».

Questo il racconto della vittima che fa il paio con quanto riferito da almeno un'altra persona che ha vissuto la stessa disavventura giusto una manciata di ore dopo. A conferma di quanto detto all'inizio. Non fidarsi e stare attenti non basta più. Occorre prevedere ogni cosa. E guardare con sospetto anche un semplice carrello.